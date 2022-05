En images : Une simulation d'attaque terroriste au lycée pro de Saint-Vaury (Creuse)

Une simulation d'attentat terroriste s'est déroulé dans l'après-midi 16 mai, au lycée professionnel Louis-Gaston Roussillat. 50 gendarmes, 10 policiers et 15 sapeurs-pompiers ont participé à cet exercice grandeurs nature, où même les élèves avaient leur rôle. Après deux ans d'arrêt en raison du Covid, ça peut enfin reprendre.

"C'est hyper impressionnant"

Tout a été pensé, jusque dans le scénario. Au départ de l'action, le documentaliste du CDI fait un malaise. Trois pompiers interviennent pour lui porter secours. C'est à ce moment que le terroriste entre dans les lieux et tire. Tout le monde est tué, ainsi que trois étudiantes de terminales venues participer à la simulation. En entrant sur la scène de crime, on constate. Les jeunes filles ont de fausses blessures à l'endroit où elles ont été poignardés (les bras, les jambes). Elles se sont aussi recouvertes de peinture rouge pour donner l'illusion du sang. Il manque plus que l'odeur pour troubler notre dernier sens.

Kemono, 17 ans, est l'une des victimes du faux terroriste qui a fini par se suicider d'un tir de pistolet © Radio France - Lucas Bouguet

Parmi elles, Kemono et Léa, qui passe le bac pro métiers de la sécurité cette année font semblant d'être morte pour l'exercice. A la fin de celui-ci, elles avouent être encore un peu secouées. Kemono : "C'est hyper impressionnant, il y a les forces de l'ordre à nos pieds.""Entendre le terroriste crier, taper aux portes et dire "je vais vous tuer", pour Léa, ça fait peur, un peu."

Kemono souhaite devenir infirmière, Léa pense travailler dans la psychologie criminelle. Cette mise en situation leur permet de prévoir un tel scénario dans leur futur métier. C'est tellement réaliste que Kemono pense "à tout moment une personne comme ça peut arriver. Sa copine de rajouter : "Ca permet de se préparer."

Une journée riche d'enseignements

Réfugié dans une salle de cours avec 23 camarades, William, 20 ans et également élève en classe de terminale métiers de la sécurité. Lui n'a pas vécu la même expérience avec l'autre terroriste du scénario. "Il a tapé contre les portes à plusieurs reprises. J'étais plutôt calme, comme tout le monde. On a pas parlé et on a arrêté d'utiliser nos téléphones pour ceux qui les utilisaient", confesse celui qui veut devenir parachutiste dans l'armée de terre.

Une journée riche d'enseignements pour ces élèves, comme l'explique Jean-Cristophe Vareille, proviseur du lycée Louis-Gaston Roussilat depuis quatre ans. "On souhaitait impliquer les élèves de la filière bac pro métiers de la sécurité mais aussi des enseignants qui avaient un statut d'observateur cette après-midi et qui vont réexploiter les données de cet exercice grandeur nature dans le cadre de leur cours."

Un fonctionnaire de police progresse vers le réfectoire où se serait retranché le deuxième terroriste © Radio France - Lucas Bouguet

Une grande répétition générale qui permet de familiariser les novices avec un protocole assez rigide. Mais cela permet aussi aux plus anciens de retravailler les bases.