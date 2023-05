EN IMAGES - Une statue de Jacques Chirac trône désormais à La Roche-sur-Yon

Une statue de Jacques Chirac trône depuis ce lundi 8 mai sur la place des halles à La Roche-sur-Yon. Place qui prendra officiellement vendredi le nom de place de "l'ancien Président Jacques Chirac". Cette inauguration marque la fin de cinq ans de longs et pénibles travaux pour les riverains et les commerçants. Et un coût accru à 17 millions d'euros.

L'œuvre signée du sculpteur vendéen Yvan Mercier (déjà auteur du buste de Simone Veil installé à quelques centaines de mètres) est pour l'heure une copie identique en résine. La réelle en bronze sera achevée dans quelques semaines : "Forcément, il y a de la pression. Mais après, c'est dans les challenges qu'on se dépasse. Il faut retrouver la carrure du personnage, son élan, trouver un visage cohérent. Quand une commande s'inscrit dans l'histoire, notre métier s'intègre dans une autre dimension. On n'est plus artiste, on est artisan". La statue de plain-pied d'un Jacques Chirac tendant la main séduit les premiers curieux : "Elle est tout à fait à son image. Elle est pas mal, on voit un Président qui avance et il était comme ça. Par rapport à la place Simone Veil à côté, c'est très emblématique".

Inauguration de la statue Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rené Tapon

Pour le moment la statue est en résine, copie identique à celle en bronze en cours d'achèvement © Radio France - Yves-René Tapon

"Pour ce projet titanesque, il y a eu beaucoup de retard", le maire Luc Bouard

Plus de 400 personnes ont assisté à l'événement. Et une dizaine de manifestants équipés de casseroles ont été tenus à l'écart. "Pour ce projet titanesque, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard, a reconnu dans son discours le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard, et nous avons collectionné les déconvenues. Avons-nous tout bien fait ? Non. Mais les quatre millions d'euros de coût supplémentaire imprévus font que nous portons le maître d'œuvre devant les tribunaux, tant sa responsabilité est criante". En réponse à l'opposition de gauche qui a boycotté l'événement pour dénoncer ce chantier et le choix de Jacques Chirac, Luc Bouard s'est dit persuadé que dans quelques années, il sera "fier de se promener sur cette place, de se reposer sur les canopées végétales. Et là le bruit des mauvais augures sera loin".

Après la place Mitterrand face à la préfecture inaugurée en 1996 par l'ancien maire Jacques Auxiette, une place Jacques Chirac était évidente pour Luc Bouard: "Il est la bande son de notre XXe siècle, et le premier président du XXIe (...) Nous n'enfermons pas cette place dans une idéologie, nous l'ouvrons autour des engagements et des valeurs du legs présidentiel. Jacques Chirac était attaché au rassemblement et un opposant farouche à la progression des extrêmes". Et le maire de La Roche-sur-Yon de rappeler ses combats contre la guerre en Irak, le réchauffement climatique et pour les personnes handicapées".

"Quel honneur pour Jacques Chirac, sa famille, de voir un tel lieu au cœur de La Roche-sur-Yon, porter son nom", Claude Chirac

Absente de l'événement, Claude Chirac, la fille de l'ancien Président et Présidente de la fondation Jacques Chirac, a fait part de son "honneur, pour Jacques Chirac, pour sa famille, de voir un tel lieu, au cœur de La Roche-sur-Yon, porter son nom".

Inauguration de la statue Jacques Chirac à La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-rené Tapon

