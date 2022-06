EN IMAGES - Une "street party" à la britannique organisée pour célébrer le jubilé de la reine à Gorron

DaLa commune de Gorron avait des airs britanniques ce dimanche. Une "great street party" était organisée dans la commune du Nord-Mayenne, comme le veut la tradi. C'est le cas de a Jarvis. " jubilé de la reine Elisabeth II.

Une célébration d'autant plus importante pour les Britanniques, puisque c'est probablement le dernier jubilé pour la reine d'Angleterre, désormais âgée de 96 ans. "Elle a perdu celui qui l'a accompagné toute sa vie et on voit que ça l'affecte", constate Paula Holland. "Je pense que c'est un jubilé qu'elle aurait aimé passer à ses côtés. C'est un événement exceptionnel et je trouve ça super que, partout dans le monde, des gens le célèbrent. C'est l'événement d'une vie."

Une invitée de marque, la reine Elisabeth II, était représentée grandeur nature devant le salon de thé de Stéphanie Lochin, britannique organisatrice de l'événement. © Radio France - Cécile Da Costa

Il est facile d'oublier que cette fête se déroule à Gorron. Ici, l'ambiance britannique est poussée au maximum. Les fameux Union Jack, les drapeaux britanniques, flottent au vent, le food truck américain est tenu... par des Gallois. Et même la météo donne des airs d'Angleterre.

Au fil de la journée, plus de 200 Britanniques et Français ont profité d'un repas et d'un "afternoon tea" sous les barnums installés dans cette rue de Gorron © Radio France - Cécile Da Costa

Fish and chips, scones, service du thé dans l'après-midi... Jusque dans l'assiette, la fête est britannique. De quoi ravir les nombreux natifs du Royaume-Uni venus célébrer leur culture, et les quelques Français venus pour se plonger dans une atmosphère anglaise.

A la fenêtre, Las et Ann s'occupent de la musique, pour faire danser les centaines de personnes réunies. De James Bond, à God Save the Queen en passant par The Who, il y en avait pour tous les goûts © Radio France - Cécile Da Costa

La fête a commencé par la diffusion des deux hymnes nationaux britanniques et français. "C'était un très beau moment", assure Las Csonge. "Tout le monde était debout et chantait la main sur le cœur." Un moment de communion qu'apprécie particulièrement Teresa Tinworth, arrivée à Gorron deux ans plus tôt. "Je trouve ça vraiment sympa que les Anglais et les Français se réunissent pour célébrer la reine. Je suis royaliste, même si j'habite en France maintenant, ça ne veut pas dire que je n'aime plus l'Angleterre. C'est juste que maintenant je n'y suis plus."

Union Jack sur les joues, le drapeau du Royaume-Uni, ces deux jeunes britanniques profitent de cette street party pour célébrer la culture de leur père, natif d'Angleterre © Radio France - Cécile Da Costa

Tous, ou presque, sont venus célébrer le jubilé de platine d'Elisabeth II. A l'exception de quelques britanniques lassés de la monarchie et de la famille royale. C'est le cas de Daniel Jarvis. "C'est surtout une bonne occasion pour faire la fête en famille ou entre amis. Toutes ces traditions autour de la famille royale, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Je pense que c'est plus intéressant pour les touristes que pour les britanniques en réalité."

Parmi les animations, aussi, un stand de maquillage pour les plus jeunes David Jarvis profite de cette journée pour passer du temps en famille. © Radio France - Cécile Da Costa