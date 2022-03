EN IMAGES - "On va brûler Rampano et le virus aussi" : à Sarlat, le retour du carnaval après deux ans de diète

Ils sont déguisés, masqués, mais pas avec des FFP2 ou des masques chirurgicaux, et ça leur fait du bien. Entre 700 et 1000 personnes étaient attendues ce samedi 19 mars pour le grand retour du carnaval de Sarlat, la remise des clés, et surtout le jugement de Rampano, le bonhomme carnaval après le défilé. "On va brûler Rampano et le virus aussi", dit une participante, alors que les confettis pleuvent autour d'elle et que les enfants déguisés crient sur la place de la Liberté.

Beaucoup de monde dans les rues de Sarlat, mais on sent que le masque n'est plus à la mode. © Radio France - "On va brûler Rampano et le virus aussi"

Le thème de l'année, c'est rétro. Le programme est le même que celui prévu il y a deux ans, quand le carnaval avait été annulé quelques jours avant sa tenue. Il devait avoir lieu le jour de l'annonce du confinement. Cencert, pièce de théâtre, puis concert sont prévus. Rampano devait être brûlé dans la soirée.

Les enfants ont mis beaucoup de coeur dans les déguisements. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère