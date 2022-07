EN IMAGES - Val-de-Reuil : Biotropica accueille des animaux du zoo du bassin d'Arcachon

Une trentaine d'animaux du zoo du bassin d'Arcachon, victimes des incendies, ont trouvé refuge depuis une dizaine de jours chez Biotropica à Val-de-Reuil (Eure). Le parc animalier accueille des manchots, des mangoustes, des pacas et d'autres espèces.

Sept manchots du zoo du bassin d'Arcachon ont trouvé refuge chez Biotropica. © Radio France - Bradley de Souza

Un élan de solidarité naturel

Quatre cents animaux à évacuer en quelques heures. La fumée, l'incendie, la canicule. "Il a fallu ruser pour faire une bonne logistique. Ce transfert a été fait de nuit. On est parti vers 22h/23h et on a récupéré les animaux vers 12h le lendemain", explique François Huyghe, le directeur de Biotropica.

Biotropica a accueilli également des PACA. © Radio France - Bradley de Souza

Très vite le réseau des zoo français s'est mis en marche pour porter secours et prêter main forte à celui d'Arcachon. "On a confronté nos possibilités d'accueil au listing des animaux qui avaient besoin d'être relocalisés, cela s'est fait en quelques heures. On a beaucoup dormi la nuit où cela s'est fait. C'est toute notre vie. Quand on se lève le matin et que l'on s'occupe des animaux, on est forcément touché lorsqu'il y a une catastrophe comme celle-là", ajoute le directeur du parc animalier eurois.

Le paca ressemble à un cochon d'inde. Il pèse quatre kilos et ne fait pas grand chose de ces journées. © Radio France - Bradley de Souza

Un vrai défi logistique. "Et puis avec les manchots il fallait en prendre soin d'autant plus qu'ils sont en période de mue. C'est le phénomène par lequel ils perdent l'intégralité de leur plume pour découvrir un plumage tout neuf, un smoking. Et ça leur demande beaucoup d'énergie et donc beaucoup de nourriture", détaille François Huyghe.

François Huyghe, le directeur de Biotropica a tendu la main naturellement à ses confrères du zoo d'Arcachon. Copier

Le parc animalier eurois a également accueilli huit mangoustes. © Radio France - Bradley de Souza

"Si c'était à refaire, on le referait", déclare sans ambages le directeur de Biotropica. Les animaux du zoo du bassin d'Arcachon devraient retrouver le sud-ouest d'ici la fin de la première semaine d'août.