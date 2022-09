EN IMAGES - Vendée : Emmanuel Macron attendu au lycée professionnel Eric Tabarly des Sables d'Olonne

Emmanuel macron est attendu à la mi-journée mardi 13 septembre en Vendée. Le président de la République doit se rendre au lycée Eric Tabarly des Sables d'Olonne, en compagnie du ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, et de la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Carole Grandjean. Un déplacement pour parler de son projet de reforme de la voie professionnelle.

L'arrivée du chef de l'Etat est prévue aux alentours de 12h30. Dans la foulée, Emmanuel Macron doit déjeuner avec des lycéens de l'établissement. Il visitera ensuite trois plateaux techniques qui embauchent mais peinent à recruter : la chaudronnerie, la menuiserie et la maintenance nautique. Le président devrait rester sur place une bonne partie de l'après-midi.

Dans l'attente de l'arrivée d'Emmanuel Macron, une vingtaine d'enseignants manifestent à proximité de l'entrée de ce lycée de 200 élèves, mécontents de ne pas avoir été conviés.

Une vingtaine de manifestants attendent l'arrivée du président. © Radio France - Yves-René Tapon

La salle de presse a été installée dans le lycée professionnel pour la cinquantaine de journalistes prévus à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron.

La salle de presse installée dans le lycée professionnel Eric Tabarly. © Radio France - Yves-René Tapon