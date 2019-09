EN IMAGES - Vendée : la récolte de sel bat tous les records cette année à Noirmoutier

Noirmoutier, France

Hervé Zarka regarde les premières pluies d'automne tomber sur les marais salants. Le président de la coopérative l'avoue : "On est contents que la pluie arrive. Être saunier, c'est un vrai marathon. Tant que le temps est sec, on travaille. Et là, on travaille non-stop depuis début juillet".

On n'a même pas assez de bâche pour tout recouvrir pour protéger le sel de la pluie !

Le résultat est derrière lui. Un tas de sel de 15 mètres de haut, 60 mètres de long. Plus un autre à côté. En tout, les 97 producteurs affiliés à la coopérative, sur les 130 que compte l'Île de Noirmoutier, ont récolté 4200 tonnes de gros sel cette année. Un record qui pulvérise celui de 2005, de 3500 tonnes.

Le "gros tas" de 3300 tonnes à droite, et le petit, 1000 tonnes à gauche, le produit de l'été. © Radio France - Marc Bertrand

La sécheresse, bénédiction des sauniers

La raison de cette année record, elle est simple : "C'est la sécheresse, qui a favorisé l'évaporation de l'eau de mer, il a fait beau et sec, ça fait beaucoup d'évaporation donc beaucoup de sel", explique Hervé Zarka.

Les années varient de rien du tout, c'était le cas en 2008 avec seulement 130 tonnes, à cette année avec 4200 tonnes où là c'est exceptionnel, historique même !

Chacun des 97 producteurs de la coopérative a battu son record personnel. Dominique Bodin par exemple, qui l'avoue, lui aussi est content que ça se termine : "C'est physique ! Surtout 'brouetter', le matin, remonter le sel pour le mettre en haut du tas et quand il fait aussi chaud que cet été, c'est compliqué", s'amuse-t-il.

Des cristaux de gros sel, prêts à être empaquetés. © Radio France - Marc Bertrand

La récolte de cette année a permis de reconstituer les stocks, d'environ 6000 tonnes pour faire face au risque d'une future mauvaise récolte pendant trois ans. Et maintenant que la pluie est là, les sauniers ont rouvert les bouchons, et noyé les marais, jusqu'à l'été prochain.