EN IMAGES - Villaines-la-Juhel prête à accueillir les 6.800 cyclistes du Paris-Brest-Paris

C'est l'événement qui agite Villaines-la-Juhel ! À partir de ce dimanche 20 août, la commune du Nord-Mayenne devient ville-étape du Paris-Brest-Paris, la célèbre randonnée de 1.200 kilomètres aller-retour qui traverse l'Ouest et 14 communes mayennaises. Après leur départ à 16h de Rambouillet dans les Yvelines, les premiers cyclistes sont attendus vers 22h à Villaines-la-Juhel où depuis quatre jours, 400 bénévoles se démènent pour que tout soit prêt.

ⓘ Publicité

"Notre but, c'est de faire absolument tout pour que les concurrents, qui sont souvent extrêmement fatigués, puissent terminer", explique le docteur Michel Fressier, bénévole sur la randonnée à Villaines-la-Juhel depuis 1977. Dans une partie de la salle polyvalente, aménagée en centre de soins, le médecin a autour de lui une trentaine de bénévoles, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes et les deux pharmaciennes de la commune. Tous seront aux petits soins avec les 6.800 cyclistes qui vont passer entre ce dimanche et jeudi.

loading

Villaines-la-Juhel est la première ville-étape à l'aller du Paris-Brest-Paris. Les 6.800 cyclistes sont obligés de s'y arrêter pour contrôler leur parcours. © Radio France - Selma Riche

Plus de 2.000 places pour les vélos ont été installées dans le bourg pour accueillir les cyclistes à l'aller et au retour de la randonnée. © Radio France - Selma Riche

Villaines-la-Juhel est une habituée du Paris-Brest-Paris. Pour certains bénévoles, cette 20e édition 2023 est leur 11e. © Radio France - Selma Riche

Pascal Soutif, organisateur du site de Villaines-la-Juhel, pose fièrement avec un t-shirt de bénévoles. Ils sont plus de 400 à donner un coup de main ici. © Radio France - Selma Riche

Comme les 14 autres communes traversées par le Paris-Brest-Paris, la décoration est une obligation à Villaines-la-Juhel. © Radio France - Selma Riche

loading