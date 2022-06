EN IMAGES - Visite de l'ancien hôpital d'Orléans qui va devenir un hôtel de prestige

Vous l'avez connu comme l'hôpital d'Orléans et vous avez sûrement déjà dû emmener vos enfants au service pédiatrie de cette bâtisse située rue Porte Madeleine.

Au cœur d'Orléans, ce bâtiment construit entre 1841 et 1848 est inscrit au registre des monuments historiques et fait partie du patrimoine orléanais. Il a accueilli des patients jusqu’en 2015 et va devenir un hôtel de luxe. Mais avant, un gros chantier se présente pour les futurs investisseurs.

Un hôtel 4 étoiles +

Le projet final sortira à l'horizon 2025. Un hôtel 4 étoiles +, voire 5 étoiles proposera un minimum de 80 chambres. Une offre de restauration, un espace de travail et bien-être pourront être proposés par les architectes.

Plus de 150 personnes se sont renseignées sur le projet. Un promoteur, un architecte et un exploitant hôtelier seront sélectionnés dans quelques semaines, début juillet 2022.

Le site en image

Le cloître

Le cloître, au centre du site © Radio France - Julien Frenoy

Pour les futurs acquéreurs, il y a une charte pour conserver certains espaces, comme le cloître. "Les bâtiments tels qu'ils sont en structure vont rester car ce sont des bâtiments inscrits au patrimoine. Il y a aussi l'obligation de laisser ce jardin en l'état car il fait partie du patrimoine de l'hôpital." explique Béatrice Barruel, en charge du centre-ville à la mairie d'Orléans.

L'escalier

Un des quatre escaliers de l'ancien hôpital © Radio France - Julien Frenoy

Les escaliers, il y en a quatre à chaque angle du bâtiment. Il y a une cave, un rez-de-chaussée, un premier étage et un comble qui peut être aménagé pour accueillir des chambres.

Une pièce lumineuse

Une hauteur sous plafond de cinq mètres © Radio France - Julien Frenoy

C'est immense, 9 000 mètres carré pour le futur hôtel qui aura 4 ou 5 étoiles. À l'intérieur, les plafonds sont à 5 mètres de haut, idéal pour laisser entrer la lumière.

