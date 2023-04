EN IMAGES - Visitez le gîte de Licq-Athérey, à la recherche d'un nouveau gérant

Changer de vie pour tenir un gîte en Soule. C'est ce que propose la mairie de Licq-Athérey , petit village à une vingtaine de kilomètres de la frontière espagnole, à la recherche d'un nouveau locataire pour son gîte communal. Alors que l'actuel gérant quitte son poste le 30 juin, et doit être remplacé dès le 1er juillet, la municipalité a reçu moins de cinq candidatures.

"Il y a un an, on aurait peut-être eu davantage" de postulants, "parce qu'à la sortie du Covid tout le monde souhaitait donner du sens à sa vie et changer de destination", estime le maire Peio Quihillalt. "Mais avec les incertitudes économiques d'aujourd'hui, les gens sont peut-être plus prudents." Pourtant, l'établissement a tout pour plaire selon l'élu, situé "à côté du fronton, sur la place du village et à proximité du gave, au calme et avec de l'espace", dans "un écrin de verdure, entouré de montagnes avec une vue sur le pic d'Orhy ou encore celui d'Otxogorri."

Loyer fixé à 600 euros

La salle commune du gîte. © Radio France - Margot Turgy

La cuisine du gîte. © Radio France - Margot Turgy

Le bâtiment, une ancienne école privée transformée en gîte il y a 25 ans et "ouvert à l'année", dispose d'une salle commune de 50 places, d'une cuisine professionnelle et de 28 couchages. "Il y quatre chambres au premier étage avec douche et toilettes chacune, et un dortoir au deuxième étage", détaille le premier adjoint Thomas Burguburu. Une chambre PMR, adaptée aux personnes à mobilité réduite, a également été installée au rez-de-chaussée. "Sachant qu'il y a un autre petit logement à côté" où le gérant a la possibilité de s'installer. Le loyer pour les deux bâtiments est fixé à 600 euros par mois.

Une maison à disposition pour le gérant

L'une des quatre chambres du premier étage du gîte. © Radio France - Margot Turgy

Le dortoir du gîte. © Radio France - Margot Turgy

La maison mitoyenne du gîte, où le futur locataire pourrait s'installer. © Radio France - Margot Turgy

Si la commune ne recherche pas de profil en particulier, "l'idéal serait peut-être un couple, avec l'un des deux qui travaille à l'extérieur et qui pourrait sécuriser un revenu, parce que le gîte est davantage loué le week-end qu'en semaine", explique Peio Quihillalt, qui a pour objectif "d'ouvrir le gîte le plus souvent possible."

Les personnes intéressées peuvent écrire à mairie.licq-atherey@sfr.fr. La commune se donne jusqu'au 15 mai pour choisir le nouveau propriétaire du gîte.

Vue depuis le premier étage du gîte. © Radio France - Margot Turgy