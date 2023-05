EN IMAGES - Vives émotions pour le Memorial Day au cimetière américain de Colleville-sur-Mer

Ne pas oublier le devoir de mémoire. Plus de 1 000 personnes ont célébré, ce matin, le Memorial Day, au cœur du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. Le Memorial Day, c'est ce jour férié aux Etats-Unis, dédié à la mémoire de tous les soldats américains morts au combat.

ⓘ Publicité

Une cérémonie organisée par l’American Battle Monuments Commission (ABMC), qui veille à ce que ces hommes et femmes courageux ne soient jamais oubliés. Un hommage tout particulier cette année, puisque l’agence ABMC célèbre son 100e anniversaire et entame donc son 2e siècle de dévouement !

Un beau cadeau pour l'ABMC

Scott Desjardins est le superintendant du cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer. Il était également ce matin maître de cérémonie, très heureux de voir plus de 1 000 personnes réunies pour le Memorial Day.

"C'est ça notre but. C'est qu'on peut avoir des Américains comme des Français pour cette cérémonie, pour se rappeler des sacrifices que les hommes ont faits pour la libération de l'Europe. Ça fait plus que 100 ans qu'on le fait. Et mon idée, c'est vraiment pour la mémoire des soldats tombés sur le champ de combat*. Il faut continuer à transmettre aux générations futures, car elles changent".***

Memorial Day, ce dimanche 28 mai. © Radio France - LF

"Préserver notre alliance"

Elizabeth Webster est Consul des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest depuis 2021. Elle était présente à la cérémonie de ce dimanche 28 mai. En ces temps de guerre en Ukraine, elle a rappelé l'importance de ces commémorations.

"Chaque jour, les Français que je connais, me disent que l'expérience de leur grand-père, de grands-parents, de leur famille pendant l'occupation nazie, c'est très sensible et bien sûr, on pense aux Ukrainiens qui se battent pour un peu de démocratie, pour la liberté. Nous avons avec la France une alliance très forte, il faut la préserver pour la paix et la démocratie en Europe".

loading