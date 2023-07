EN IMAGES - Vivez les Fêtes de la San Fermín... au petit matin

Et si l'on prenait le contrepied de vivre les Fêtes de la San Fermin, à Pampelune… le matin ? Pari tenu, en images. Alors que les couche-tard sont au lit depuis peu, et que la ville se remet à peine des festivités de la veille, les animations reprennent dès le matin. Au delà du traditionnel encierro, la course de taureau dans les rues de la ville jusqu'aux arènes, c'est l'occasion de revenir sur la vie diurne pendant les Fêtes de Pampelune entre churros, animation aux arènes et défilé des cabezudos.

En images

Musique et animations aux arènes en attendant l'arrivée de l'encierro. Si à Bayonne on parle de fête en journée, ici c'est la fête en matinée ! Avec de la musique de rue dès 6h45, et des arènes qui se remplissent dès 7h30.

Les arènes se remplissent en attendant l'encierro. © Radio France - Iban Etxezaharreta

L'événement de la matinée, c'est bien sûr l'encierro, à 8h en punto.

Après l'encierro, le réconfort ! Dans les rendez-vous rituels, les churros d'après encierro, ici dans l'une des plus anciennes churreria de Pampelune qui n'ouvre pratique que durant les San Fermines. Avec une longue file d'attente...

La file d'attente devant la churreria après l'encierro. © Radio France - Iban Etxezaharreta

À 9h30, défilé des cabezudos (géants à grosse tête), avec les gaiteros, les joueurs de gaita.

Les Cabezudos, escortés par les gaiteros. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Un petit marianito pour la route, avant de reprendre le fil des festivités.

Arrêt au stand pour repartir avec les batteries pleines. © Radio France - Iban Etxezaharreta

La place de la mairie, mais avant qu'elle ne soit tout à fait remplie.