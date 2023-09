EN IMAGES. Voici ce à quoi devrait bientôt ressembler le Palais Fontette à Caen

"On a hâte que le chantier débute, que cet espace qui est complètement clos depuis des années puisse être rouvert, puisse revivre. Pour le moment, le permis de construire a été déposé. Des recours sont encore possibles. Nous attendons et espérons pouvoir débuter les travaux le plus vite possible", explique Nicolas Joyau, maire-adjoint à la Ville de Caen, en charge de l'Urbanisme. Cette semaine, en Conseil municipal, des images du futur Palais Fontette ont été dévoilées.

L'ancien Palais de Justice sera transformé en hôtel 4 étoiles, avec environ 200 chambres. Une brasserie prendra également place ainsi qu'un spa. L'ancien tribunal pour enfants va lui devenir une salle dédiée aux séminaires. "C'est un projet important pour la ville, c'est du patrimoine historique que l'on réhabilite, qu'on met en valeur. L'hôtel va permettre de compléter une offre d'hébergement, la brasserie permettra aux Caennais de s'approprier le lieu", détaille Nicolas Joyau. La réhabilitation de cet ensemble est estimée entre 60 et 70 millions d'euros. Les travaux devraient se terminer en 2026.

Découvrez les premières images

L'entrée du nouvel hôtel 4 étoiles donnera sur la place Saint-Sauveur de Caen. - Equipage Architecture

Projections du lobby du futur hôtel de luxe. - Equipage Architecture

Vision de l'arrière du Palais Fontette, avec une extension prévue pour accueillir l'ensemble du projet. - Equipage Architecture

L'ancien tribunal pour enfants sera démoli, puis reconstruit, pour en faire une salle dédiée aux séminaires. - Equipage Architecture

Les colonnes de l'ancien Palais de Justice ne disparaîtront pas et feront partie du nouveau projet. - Equipage Architecture