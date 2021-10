EN IMAGES - Assassinat de Samuel Paty : un an après, 80 personnes rassemblées à Périgueux

Samuel Paty était assassiné il y a un an à la sortie de son collège. Après les minutes de silence dans les établissements scolaires hier à la mémoire du professeur, place aux cérémonies plus officielles et au recueillement un peu partout en France. Un rassemblement est en cours à Périgueux.