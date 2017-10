En immersion dans les squats de Bordeaux

Il y a 32 squats recensés dans la Métropole de Bordeaux, du plus gros abritant les Sahraouis, aux maisons privées inhabitées et investies par des militants qui les offrent à ceux qui se retrouvent sans solution : travailleurs pauvres, sdf refusant le 115 et étrangers sans-papiers. Immersion.

Il y en au moins 32 squats qui abriteraient environ 1200 personnes, qui, sans ces maisons, immeubles inoccupés ou désaffectés, seraient à la rue. Des lieux investis illégalement par des militants révoltés par ces logements laissés vacants, alors que des travailleurs pauvres, des saisonniers, et étrangers sans papiers, se retrouvent parfois sans toit.

Combien de logenents vacants à Bordeaux ?

Ils se nomment "ouvreurs de squats" et militent, pour cette alternative à la rue : offrir des maisons inhabitées, à ceux qui n'ont pas de toit. Pour l'un d'eux, Alexandre Mahfoudi, "ce sont des logements nickel, où il suffit juste d'ouvrir l'eau et l'électricité, des logements murés où manifestement rien n'est prévu par les propriétaires. Et quand il y a un souci, on s'en va, parce que des logements vacants, il y en a beaucoup". Combien y-a-t-il de logements vacants à l'échelle de la Métropole de Bordeaux ? Au moins 10 000, selon Droit au Logement. Impossible de le savoir, aucun recensement n'est fait, selon les pouvoirs publics, qui reconnaissent, en revanche, une trentaine de squats dans l'agglomération. Mais pas le chiffre de 1200 personnes (avancé par Médecins du Monde) qui y ont trouvé une solution, provisoire et illégale. Ils sont travailleurs pauvres, sdf refusant le 115, ou étrangers en situation irrégulière. Alexandre Mahfoudi, a le sentiment de leur être utile. Pas d'être un délinquant. "C'est pas notre projet de vie d'occuper ces maisons sur lesquelles on a aucun droit ! On ne peut pas non plus accueillir toute la misère du monde, mais pourquoi autant de logements sont vacants alors que l'Etat dépense des milliers d'euros pour abriter notamment les demandeurs d'asile ?"

Avant/après dans une maison murée devenue un squat aménagé pour une famille © Radio France - Stéphanie Brossard

"Un refuge et un répit"

*Dans un pavillon occupé, le long d'une ligne de tram, là où un parking doit être construit, à terme, dans une des plus grosses communes de l'agglomération de Bordeaux, Fifi, Sénégalaise évoque le squat comme un refuge, un répit, pour elle et ses co-locataires si l'on peut dire. Ils sont là une vingtaine de jeunes Africains Ukrainiens et Français. C'est une maison réaménagée avec des meubles et objets récupérés dans des poubelles parfois. Et baptisée "Tendugal" : ça veut dire respect et solidarité. "On est comme une famille ici. Et ça aide à oublier le stress des démarches administratives". Ici les règles sont strictes. Au moindre faux pas, c'est dehors. Une auto-gestion établie avec des citoyens, touchés par leur parcours, qui leur donnent à manger parfois et les soutiennent moralement. Pour Fifi, "ce sont des bienfaiteurs, des gens qui se dévouent pour la cause humaine. Laisser dormir des gens dans la rue, c'est les pousser à se droguer et à faire n'importe quoi!". Dans un autre squat sur une autre commune, Issoufou, Guinéen passé par la Belgique, témoigne : "avant le squat, c'était dur. Le 115 est toujours plein et j'ai passé 4 mois dehors. C'est pas demander la lune mais un minimum pour vivre".

Relancer le débat

Le collectif de squatteurs aimerait que le sujet soit mis sur la table et que tout le monde se renvoie la balle et la responsabilité. Une démarche relayée également par Morgan Garcia de la mission squat de Médecins du Monde qui parle de situation qui s'aggrave. Selon lui, "malheureusement, les alternatives sont peu nombreuses et on s'appuie aussi sur ces squatteurs ,qui se substituent aux compétences de l'Etat, pour trouver des solutions parfois. On a alerté les pouvoirs publics et il faudrait peut-être écouter les propositions faites par la Fondation Abbé Pierre ou ces collectifs citoyens et militants".

Des citoyens solidaires viennent y donner des vêtements et à manger aussi parfois © Radio France - Stéphanie Brossard

Tout est très règlementé. Au moindre faux-pas à l'intérieur de la maison ou avec les voisins, c'est dehors © Radio France - Stéphanie Brossard

Le ménage, la vaisselle, tout est organisé, "comme dans une famille" © Radio France - Stéphanie Brossard

Un toit dans un logement vacant comme alternative à la rue © Radio France - Stéphanie Brossard