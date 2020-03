En Indre-et-Loire, 33 marchés alimentaires de plein air pourront toujours se tenir

Malgré l'état d'urgence sanitaire et le principe général d'interdiction des marchés de plein air, la Préfecture d'Indre-et-Loire vient d'autoriser à 26 communes du département la tenue à titre dérogatoire de leur marchés alimentaires de plein air. Pour un total de 33 marchés.

A Tours, le marché Rabelais et ceux du Sanitas et des Halles ( plein air ) sont désormais interdits. ( photo illustration )

L'arrêté préfectoral a été signé ce mercredi soir. Sur demande des mairies, la préfecture d'Indre-et-Loire autorise la poursuite des marchés alimentaires de plein air dans 26 communes du département. Soit 33 marchés au total. Et cela durant les deux mois maxi de l'Etat d'urgence sanitaire.

Une autorisation sous réserve :

de l’affichage, la bonne prise en compte et la mise en oeuvre de mesures barrières et de distances sanitaires entre les étals

du contrôle de l’application de ces mesures

du respect de l’interdiction de rassembler plus de 100 personnes dans un même lieu

de la présence de produits issus de circuits courts auprès des commerçants.

A Tours, les marchés Rabelais, du Sanitas et celui sur le carreau des Halles sont interdits

Voici la liste complète des communes et de leurs marchés autorisés.

Ballan-Miré place du 11 novembre chaque vendredi

Bléré mail Victor Hugo chaque mardi

Bourgueil place des halles, place de l’église, rue Pasteur, place Jules Cibot chaque mardi

Chambray-lès-Tours place de la mairie chaque dimanche

Château-la-Vallière place du champ de foire chaque lundi

Château-Renault esplanade des droits de l’homme chaque samedi

Chinon place Jeanne d'Arc, rue du 8 mai 1975, rue Denfert Rochereau, place Mirabeau et rue Rabelais chaque jeudi

Descartes Place Milo Freslon chaque dimanche

Esvres-sur-Indre Place Joseph Bourreau chaque samedi

Fondettes Halle chaque dimanche

Joué-lès-Tours centre chaque mercredi et Vallée Violette chaque samedi

La Riche place Sainte Anne chaque samedi

Ligueil place de l’église chaque lundi

L’Ile-Bouchard place Bouchard chaque samedi

Loches rue de la République, place au blé, rue Descartes, rue Agnès Sorel, rue Saint Antoine, place du marché aux légumes, rue Picois, marché aux fleurs chaque samedi

Montbazon esplanade de la grange rouge chaque mardi

Monts place de la Rauderie chaque samedi

Preuilly-sur-Claise place des Halles chaque jeudi

Saint-Avertin place de la Marne chaque mercredi

Saint-Cyr-sur-Loire place du lieutenant-colonel Mailloux chaque vendredi

Saint-Paterne-Racan place de la République chaque jeudi

Saint-Pierre-des-Corps boulevard des déportés chaque vendredi et place Maurice Thorez chaque samedi

Sainte-Maure-de-Touraine place du Maréchal Leclerc chaque vendredi

Tours place de Strasbourg et place du Beffroi chaque jeudi. Place Coty, les Fontaines et Beaujardin chaque samedi. Et place Velpeau chaque dimanche

Veigné place du Maréchal Leclerc chaque vendredi

Vernou-sur-Brenne place du Centenaire chaque jeudi