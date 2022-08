En Indre-et-Loire, des maisons se fissurent à cause de la sécheresse

"Je ne les regarde pas tous les jours mais presque et, franchement, je le vis très mal." Cela fait 20 ans qu'Alexandra habite à Saint-Roch, au nord de Tours, et pour la première fois, des fissures apparaissent sur les murs de sa maison. "C'est en rentrant du travail, un soir de juillet, que je m'en suis aperçue. Elle était là, près de la fenêtre de ma cuisine. On ne peut pas la louper. Ensuite, j'ai fait le tour de la maison et j'en ai vu partout."

Au total, une dizaine de fissures en escalier d'une vingtaine de centimètres suivent l'emplacement des parpaings. Le signe d'un mouvement de terrain occasionné par la sécheresse, ou plutôt l'alternance entre la pluie et le manque d'eau. "Je ne savais pas que j'étais sur un sol argileux, je me suis donc renseigné et c'est effectivement le cas, poursuit Alexandra. Pour l'instant, ce n'est que de la surface, les craquèlements ne sont pas profonds. Mais qu'est ce qui me prouve que ça ne va pas empirer quand la terre va se regonfler d'eau ou les années d'après, quand il y aura de nouveaux épisodes de sécheresse ? Actuellement, je n'ai constaté ça qu'à l'extérieur de la maison. À l'intérieur, j'ai du papier peint. Je n'ose pas l'enlever. J'ai peur de ce que je pourrais trouver."

Quelles procédures suivre ?

Chez elle, les effets de la sécheresse se voient aussi sur son petit cabanon de jardin. Il y a quelques mois, en arrosant, elle a constaté qu'il penchait. La porte frotte presqu'au sol et la toiture, refaite il y a deux ans, s'est désolidarisée de la structure. "C'est un mouvement de terrain lié à la sécheresse. Donc quand j'ai vu ces fissures sur la maison cet été, je me suis dit : "Ce n'est pas possible, ça recommence !" À la rigueur, le cabanon, c'est du bois, je l'accepte. La maison, je ne peux pas."

Le cabanon d'Alexandra a également bougé à cause de la sécheresse © Radio France - Adrien Bossard

Alexandra est allée à la mairie de Saint-Roch pour déclarer le sinistre. La collectivité l'a redirigée vers la Direction des Territoires, qui ne peut rien pour elle. Pourtant, elle a eu le bon réflexe. Lorsqu'une fissure en escalier apparaît sur le mur de votre maison, il faut aller en mairie pour demander à ce que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle. "Les élus ont simplement à remplir un document CERFA, ce n'est pas sorcier, explique Hugues Brier, le président de l'ASSIL (Association des sinistrés sécheresse d'Indre-et-Loire). Une fois que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, ce qui peut prendre plusieurs semaines ou mois, les particuliers doivent ensuite une déclaration auprès de leur assurance." Pas avant. Sinon, elle ne prendra rien en charge.

44 communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2019

Cette procédure permet ensuite aux experts de venir constater les dégâts, de lancer de devis auprès des entreprises pour des réparations et d'enclencher les chantiers. Le problème, c'est que c'est très long. Jérôme le sait mieux que personne. Sa maison a été victime de plusieurs fissures, lors de l'épisode de sécheresse de 2019. Il habite à Luynes, l'une des 44 communes d'Indre-et-Loire reconnues en état de catastrophe naturelle.

Mais trois ans après, il attend toujours les travaux. "Il est prévu de faire une injection de résine dans le sol pour éviter qu'il ne bouge trop à l'avenir et de reboucher les trous sur les murs. Mais on m'a dit que ça ne serait pas avant 2023, car toutes les entreprises spécialisées sont débordées. Le souci, c'est que j'ai des fissures de 2019 qui se sont aggravées cet été. J'ai en aussi d'autres qui apparaissent. Et je ne sais pas si l'assurance va en tenir compte."

Une fissure en escalier sur le mur de la maison de Jérôme. © Radio France - Adrien Bossard

Depuis le début de l'été, l'ASSIL a reçu une vingtaine d'appels de personnes désemparées. Et ce n'est sans doute pas terminé car à l'automne les sols se gonfleront de pluie et feront sans doute apparaître de nouvelles fissures sur les maisons.