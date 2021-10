En Indre-et-Loire, la Maison de protection des familles au chevet des femmes victimes de violences conjugales

A Tours, la Maison de protection des familles se trouve au sein du groupement de gendarmerie, dans un ancien logement de fonction de la caserne. On y rentre comme dans un vrai appartement. Le couloir a été meublé d'une console et de tableaux d'acteur. La salle principale, de canapés et d'une télé. "On ne voulait pas que ça ressemble à une brigade proprement dite. On a cassé les codes. On voulait vraiment que ça ressemble à une maison, pour accueillir les victimes dans un contexte rassurant" explique l'adjudant chef Stéphanie Montgermont, la responsable de cette unité.

Le couloir de cette Maison de protection des familles a été meublé d'une console et de tableaux d'acteurs © Radio France - Annabelle Wanecque

Mettre en confiance les victimes

Tout est fait pour que la victime se sente en confiance. Arrive à dire ce qui lui est arrivé. Comme Marie. Elle a porté plainte pour violences conjugales dans une brigade tourangelle. Si elle estime avoir été bien accueillie par les gendarmes, elle rappelle pourtant la difficulté pour les victimes de tels faits de parler. "Ce n'est pas facile de dire les choses. On s'enferme. On pense même pas à dire ça à nos proches, alors aller dans une gendarmerie ou à la police ! On a entendu ça tellement de fois que "t'es une folle, personne t'écoutera, t'es qu'une merde". On se dit que c'est pas la peine d'y aller car on sera pas entendu. En plus, on perd la mémoire. J'arrive pas à me souvenir de tous les faits donc c'est super compliqué d'être entendu par quelqu'un. On a tellement peur qu'on oublie, on se rappelle plus de rien".

Ces victimes ne peuvent donc pas être accueillies comme les autres. En plus tout se joue dès le premier contact pour la chef Justine Larrivée. C'est l'une des cinq gendarmes de cette Maison de protection des familles. "La victime vient chercher de l'aide. Si la première approche n'est pas bonne, cette victime là, on ne la reverra jamais".

Assister les collègues confrontés à ce genre d'affaires

Si tous les gendarmes sont aujourd'hui formés pour accueillir ce type de victimes, recueillir la parole n'est pas forcément à la portée de tout le monde, reconnaît l'adjudant chef Stéphanie Montgermont. Elle-même a suivi plusieurs formations bien spécifiques. "Chacun n'est pas sensible à recevoir une victime de violences intrafamiliales. Et l'enquêteur, s'il voit qu'il ne peut pas l'entendre ou qu'il a des difficultés à l'entendre, parce que ça peut arriver à tout le monde, il fait appel à nos services".

Ces cinq gendarmes peuvent donc recevoir des victimes. Elles assistent aussi leurs collègues en brigades, qui sont confrontés à ce genre de dossiers sensibles. Elles peuvent également se déplacer dans les brigades pour réaliser les auditions sur place. Un métier difficile, mais que toutes les deux ont réellement choisi. "C'est vrai que les gens peuvent se dire "mais comment tu fais pour entendre sans arrêt les mêmes choses ?" Pour moi, je suis utile à ça. Et si je ne le fais pas, qui va le faire?" plaide l'adjudant chef Stéphanie Montgermont.

"On n'est pas magicien" renchérit sa collègue Justine Larrivée. "Mais des fois, on arrive au bon moment dans la vie de ces victimes là. Et en fait, la reconnaissance qu'on en a, c'est quand ces victimes nous disent merci. Vous nous avez un petit peu sauvé la vie. Merci d'avoir été là à ce moment là".