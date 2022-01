En Indre-et-Loire, le commerce fleurissant des boutiques de CBD mis à mal par le gouvernement

Dans la boutique MaraKush de Tours, les fleurs et les infusions à base de feuilles de CBD ne peuvent plus être vendues.

Les fleurs et les feuilles de CBD, c'est le fonds de commerce principal de Kamal Moulaïb. Qu'elles soient brutes ou transformées pour des sachets de thé, il ne peut plus les vendre dans ses deux boutiques "MaraKush" en Indre-et-Loire, depuis l'arrêté publié au Journal Officiel. "À Tours, ça représente près de 90% de mon chiffres d'affaires et à Amboise, près de 70%, je fais comment maintenant ?, peste-t-il. Je ne peux même pas parler de reconversion, car pour ça, il faut du capital. Mais moi, j'ai tout investi dans ma société."

Cette interdiction, le jeune entrepreneur a du mal à la comprendre. Car le CBD "n'a rien à voir", dit-il, avec le THC, la molécule du cannabis qui, elle, produit des effets psychotropes. "Les gens qui viennent ici, ce sont des gens qui ont envie de se sevrer des effets néfastes du cannabis. Avec des tisanes, des bonbons, des infusions ou même en fumant cette fleur de CBD, il ne reste plus que l'effet récréatif du cannabis. C'est tout. Et puis, ça pénalise les gens malades qui poussent notre porte. Parce que, même si ça n'est pas un médicament, cela peut soulager leur douleur."

Qu'est ce qu'on va devenir ? On a fait tout ce qu'il fallait pour être dans les clous, pour être dans le cadre légal et on vient nous dire qu'en fin de compte, tout cela n'a servi à rien.

Un sentiment partagé par Philippe Marceni, gérant du magasin "La Ligne verte" à Tours. Avec cette interdiction de vendre et de consommer de la fleur et de la feuille de CBD, il redoute une mauvaise publicité pour la filière. "On a déjà eu du mal à dédiaboliser le CBD parce que les gens assimilaient encore ça à de la drogue. On n'y était pas parvenu totalement mais c'était mieux. Là, on revient en arrière parce qu'on va créer de la confusion et de l'appréhension vis-à-vis de notre clientèle potentielle."

Il a déjà peur pour son commerce ouvert seulement depuis un mois et demi. "Qu'est ce qu'on va devenir ? On a fait tout ce qu'il fallait pour être dans les clous, pour être dans le cadre légal et on vient nous dire qu'en fin de compte, tout cela n'a servi à rien." Car si dans l'histoire, Philippe Marceni ne perd que 20% de son chiffres d'affaires, il ne sait pas si les autres produits dérivés du CBD qu'il vend suffiront à limiter la casse.

L'Europe à la rescousse des commerçants ?

En juin dernier pourtant, la Cour de cassation avait rendu un arrêt précisant que la France ne pouvait pas interdire la vente de CBD, s'il est produit légalement dans un autre État membre de l'Union Européenne. La juridiction s'appuyait sur la législation européenne et le principe "de libre circulation des marchandises au sein de l'UE."

Le Conseil constitutionnel doit rendre une première décision, ce vendredi 7 janvier, sur le sujet. Le syndicat professionnel du chanvre affirmait que dans tous les cas, il déposerait un recours devant le Conseil d'État. L'union des professionnels du CBD, pour sa part, a lancé une pétition pour annuler l'arrêté d'interdiction de la fleur de chanvre.