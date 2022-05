En Indre-et-Loire, les gendarmes sensibilisent aux rodéos urbains

Une vingtaine de gendarmes et leurs véhicules sur le bord d'un rond-point : la scène peut sembler commune, mais c'est en réalité pour une opération précise que les compagnies d'Amboise et de Loches se sont mobilisées ce samedi 28 mai. A La-Ville-au-Dame les gendarmes effectuent des contrôles pour prévenir les rodéos urbains, un phénomène en expansion en France qui peut coûter la vie aux conducteurs et aux piétons.

Qu'est-ce que les rodéos urbains ? "Ce sont des comportements inappropriés au milieu de la route", précise le capitaine Jean-Pierre Teullet de la compagnie d'Amboise. "Par exemple, faire une roue arrière sur sa moto, ou couper et zigzaguer entre d'autres véhicules."

L'opération de contrôle s'est déroulée de 15 heures à 17 heures. © Radio France - Solène Gardré

Au niveau national, le phénomène "commence à se répandre", explique le gendarme. En 2021, le nombre de condamnations dans ce domaine a notamment augmenté de près de 40%. D'où l'idée de l'opération de contrôle : "On veut commencer par de la prévention pour faire passer un message aux conducteurs : il faut être prudents, pour eux-mêmes et pour les autres."

Du côté des infractions, elles peuvent être très différentes : "On peut estimer qu'il y a mise en danger d'autrui ou simplement excès de vitesse", explique le capitaine. Lors de l'opération du 28 mai par exemple, une personne a été contrôlée pour conduite sous stupéfiants. Les peines peuvent donc aller de l'amende à la prison pour les faits les plus graves.