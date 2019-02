En Indre-et-Loire, les pompiers ont reçu trois fois moins d'appels sur le 112 que sur le 18, l'an dernier

Nous sommes aujourd'hui le 11 février, autrement dit le 11/2 et c'est donc le jour choisi pour être la journée européenne du 112. Le 112, ce numéro d'urgence lancé en 2009 dans toute l'Union Européenne, reste mal connu et peu utilisé.

Indre-et-Loire, France

En Indre-et-Loire, l'an dernier, les pompiers ont reçu 86 000 appels sur le 18, mais ils ont été 3 fois moins sollicités sur le 112. Dans l'Union Européenne, il y a une soixantaine de numéro d'urgence. Le 112 a donc été créé pour simplifier tout ça, mais du coup, plusieurs idées fausses y restent attachées.

Non, il n'est pas nécessaire d'être à l'étranger pour appeler le 112, même ce numéro est en service dans les 28 pays de l'UE. On peut le faire depuis chez soi, pour signaler un incendie, un accident, un malaise. Pas nécessaire non plus de téléphoner depuis un portable, même si ça peut-être utile puisque les appels passés depuis un portable sont traités prioritairement, y compris si le standard est saturé.

Comme le 15, le 17 ou le 18, le 112 est gratuit, accessible 24H sur 24, 7 jours sur 7, y compris quand on n'a plus de forfait téléphonique et qu'on est dans une zone hors réseau

A plus ou moins long terme, l'objectif est de faire du 112 l'équivalent du 911, le numéro d'urgence aux Etats-Unis, qui est le numéro unique de l'ensemble des services de secours. Les pompiers d'Indre-et-Loire affichent d'ailleurs maintenant ce numéro sur leurs véhicules, où pendant longtemps on ne voyait que le 18.