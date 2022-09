En Iran, la colère monte après la mort d'une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs

Les récentes protestations en Iran viennent de prendre un autre tournant. Trois personnes ont été tuées dans des manifestations au Kurdistan iranien, et il est pour le moment impossible d'avoir des informations sur les circonstances. Depuis ce week-end, plusieurs rassemblements sont organisés pour protester contre la mort de Mahsa Amini.

Mahsa Amini, âgée de 22 ans, était venue visiter Téhéran avec sa famille le 13 septembre dernier. Elle a été arrêtée par la police des mœurs du pays, pour "port de vêtements inapproprié", son voile était mal mis. Seulement quelque temps après cette arrestation, la jeune femme est tombée dans le coma. Elle est décédée trois jours plus tard à l'hôpital. Des militants affirment qu'elle a été frappée. Ce que la police dément.

Une révolte féminine dans les rues et sur les réseaux sociaux

Le décès de Mahsa Amini suscite une vague de colère en Iran. Des manifestations éclatent depuis samedi 17 septembre, au Kurdistan iranien, mais aussi à Téhéran et dans d'autres régions. Dans les rues, dans les universités, de nombreuses femmes, soutenues par des hommes, protestent contre cette arrestation. Sur les réseaux sociaux, certaines se filment en train de se couper les cheveux, en signe de soutien à Mahsa Amini. Des vidéos circulent également de femmes brûlant leur voile, même au-delà de l'Iran.

À l'étranger, la Haute Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme par intérim, Nada Al-Nashif, a exprimé "son inquiétude face à la mort en détention de Mahsa Amini (...) et à la réaction violente des forces de sécurité aux manifestations". Elle réclame une enquête "impartiale" et "indépendante". Par ailleurs, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président iranien Ebrahim Raïssi. Le président français assure avoir "insisté sur le respect des droits des femmes" en Iran.

Des mentalités qui évoluent

Dans ce pays, se couvrir les cheveux est obligatoire en public. La police des mœurs est chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran. Il interdit en outre aux femmes de porter des manteaux courts au-dessus du genou, des pantalons serrés et des jeans troués ainsi que des tenues de couleurs vives.

Des obligations et des méthodes qui sont de plus en plus remises en cause, alors que le pays se modernise et que les mentalités évoluent. Les manifestants réclament notamment "la fin de la dictature." De son côté, le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri, a déclaré que les manifestations étaient "organisées dans le seul but de créer des troubles".