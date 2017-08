En Isère, arrivée "dans les prochains jours" des premiers demandeurs d'asile logés dans les hôtels rachetés par l'État

En Isère, 96 demandeurs d'asile sont attendus dans chacun des deux anciens hôtels Formule 1 rachetés par l'État au Fontanil-Cornillon et à Chasse-sur-Rhône. Ils devraient arriver en deux temps : une première moitié "dans les prochains jours", l'autre à partir du 2 septembre.

Pas de calendrier précis communiqué ni par la Préfecture, ni par la société Adoma qui prend en charge l'accueil de ces demandeurs d'asile, mais quelques éléments de réponse. Du côté de l'État, on précise que les arrivées ne se feront qu'une fois "la transformation de ces hôtels en résidence hôtelière à vocation sociale" actée par la direction départementale des territoires (DDT) et la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Ces procédures en cours devraient être validées "cette semaine". De l'autre, Adoma indique des premières arrivées "dans les prochains jours".

Des adultes uniquement au Fontanil-Cornillon, des familles aussi à Chasse-sur-Rhône

Concernant la répartition de ces demandeurs d'asile, le centre de Fontanil-Cornillon, dans la Métropole grenobloise, ne devrait accueillir que des adultes seuls, alors que celui de Chasse-sur-Rhône, au nord de Vienne, s'oriente aussi vers l'accueil de familles avec enfants. La première moitié des 96 demandeurs d'asiles accueillis dans chacun des deux sites le sera tout au long du mois d'août, l'autre moitié n'arrivera qu'à partir du 2 septembre prochain.

Des espaces repas et des cuisines collectives aménagées dans les anciens Formule 1

Si vous avez déjà passé la nuit dans un hôtel Formule 1 vous visualisez les lieux : une enfilade de chambres réparties sur plusieurs étages, les douches et les toilettes au bout du couloirs, la structure reste la même. La société Adoma précise toutefois que des travaux ont été engagé pour aménager des espaces repas et des cuisines collectives. Les 192 demandeurs d'asiles accueillis dans les deux centres du Fontanil-Cornillon et de Chasse-sur-Rhônepourront rester tant que leur procédure de régularisation est en cours.