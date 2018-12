En Isère, Bourgoin-Jallieu et Saint-Martin-d'Hères, parmi les communes qui gagnent le plus d'habitants

Grenoble, France

Ainsi, la France compte 66,36 millions d'habitants, soit une croissance de 0,4% par an depuis 2011. La croissance de la population française entre 2011 et 2016 a surtout été portée par les grandes aires urbaines du pays, notamment Lyon, Toulouse, Bordeaux et, dans une moindre mesure, l'agglomération parisienne, qui perd des habitants "intra-muros", selon cette étude.

Quid d'Auvergne-Rhône-Alpes ?

Au 1er janvier 2016, 7.917.000 personnes vivent dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre région demeure ainsi la 2e plus peuplée après l'Ile-de-France. Entre 2011 et 2016, elle a gagné 283.000 habitants. Sa population progresse ainsi de 0.7% par an, une hausse supérieure à la moyenne nationale (+0.4%).

La Haute-Savoie, l'Ain et le Rhône figurent parmi les 10 départements français les plus dynamiques avec une croissance autour de +1% par an.

Et le département de l'Isère ?

L'Isère reste le 2e département le plus peuplée de la région après le Rhône. Il compte 1.252.912 habitants, soit en moyenne chaque année 7.500 habitants en plus. Sur la période 2011-2016, la progression est cependant un peu moins forte que celle constatée sur la vague 2006-2011, mais cette tendance est vraie pour nombre de départements au plan national. "Le dynamisme démographique de l'Isère reste porté par l'excédent des naissances sur les décès, ce qu'on appelle le solde naturel et finalement il est assez peu porté par l'arrivée de nouvelles personnes dans le département", indique Emma Bianco du service "études et diffusion" de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes.

Qu'est-ce-que cela donne pour les quelque 500 communes de l'Isère ?

Le top 5 est toujours composé dans l'ordre de Grenoble (158.180 habitants), Saint-Martin-d'Hères (38.634), Echirolles (35.855), Vienne (29.454) et Bourgoin-Jallieu (27.651). Bourgoin-Jallieu, qui comme Saint-Martin-d'Hères affiche une progression plus importante (respectivement +0.9 et +0.8) que la moyenne départementale (+0.6). Eybens, 15e commune de l'Isère avec 10.391 habitants, enregistre même une croissance de 1.3%.

A noter que Vienne, 4e commune de l'Isère, comme Voiron, 7e avec 20.209 âmes, regagnent des habitants. Fière de cette évolution Vienne communique ainsi sur la barre des 30.000 habitants à nouveau franchi. Un chiffre qui englobe les personnes qui habitent sur place en permanence et celles qui y résident de temps en temps comme les étudiants. L'Insee préfère mettre en avant la population dite municipale, celle qui vit sur place au quotidien et là Vienne affiche précisément 29.454 habitants. Parmi les communes les plus importantes qui perdent le plus d'habitants, on peut citer Meylan (17.115) et Le Pont-de-Claix (10.698).

Tout en bas du classement, la commune la moins peuplée de l'Isère reste Oulles-en-Oisans avec deux habitants de moins depuis le dernier recensement. De 9, elle est passée à 7.

>>>>Pour voir l'évolution de la population par département, puis commune par commune, cliquez sur ce lien et téléchargez le document souhaité.