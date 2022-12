En Isère, "il n'y a pas assez de trains, pas assez de rames" pour répondre à la demande selon la FNAUT

De plus en plus d'Isérois prennent le train pour se déplacer. S'il y a du positif, avec la réouverture de la ligne Grenoble-Gap, la FNAUT, fédération des usagers, pointe un gros manque de moyens pour le train dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son vice-président François Lemaire est l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 9 décembre.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Vous dénoncez régulièrement le manque de moyens dans les trains. Et pourtant, cette semaine, il y a un contre exemple avec la ligne Grenoble-Gap qui rouvre grâce à des investissements de la Région, du Département... C'est plutôt un bon signe ?

François Lemaire : Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à l'activité de nombreuses associations ou collectifs et élus qui se sont mobilisés pour maintenir cette ligne. Parce qu'il faut être très clair, ce n'était pas gagné d'avance.

Une fois que cette ligne est ouverte, encore faut-il avoir assez de trains et des trains assez grands. Selon vous, c'est l'un des problèmes que l'on rencontre sur les lignes de la région ?

C'est le problème aujourd'hui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pas assez de trains, il n'y a pas assez de rames, ce qui fait que les trains sont surchargés. Regardez ce qu'il se passe sur Lyon-Grenoble. On a des trains qui sont en faible capacité. Vous partez de Lyon, vous êtes toujours entassés dans les trains donc il y a un véritable problème au niveau de la Région qui ne commande pas ou qui n'a pas assez commandé suffisamment de trains. C'est vraiment une action que nous menons vis-à-vis de la région. Il faut commander des trains parce qu'aujourd'hui le trafic augmente. On a plus de 15 % par rapport à 2019. Sur la fréquentation des TER sur Lyon-Valence, on est à plus de 20 %. Les gens reviennent sur les trains, reviennent sur les TER quand ils roulent bien sûr, quand il n'y a pas trop de mouvements sociaux. Ils reviennent sur les trains, donc il faut avoir plus de trains, plus de capacités. C'est vraiment une action que doit mener la Région.

Vous l'évoquiez, l'actualité des trains, c'est aussi cette grève à la SNCF la semaine dernière puis cette semaine, les syndicats menacent d'une nouvelle mobilisation à Noël. Vous en pensez quoi en tant qu'usager ?

Nous, on pense que c'est extrêmement désagréable pour les usagers. Et nous, on pense que le dialogue social entre SNCF et syndicats doit évoluer. On ne peut pas avoir toujours à intervalles réguliers des grèves qui reviennent trop souvent. Il faut qu'il y ait quelque chose entre les syndicats et la direction pour trouver des moyens de discussion, des moyens de négociation et pas que ce soit les usagers qui soient aussi impactés alors que le TER prend de plus en plus d'importance dans la vie des gens, dans le quotidien des gens. Il y a de plus en plus de déplacements, d'ailleurs on le remarque, dès que les TER ne fonctionnent pas, vous avez des embouteillages partout.

Justement, sur cette question du transport en commun pour limiter les embouteillages, arrêter la voiture. Parlons du projet de RER grenoblois qui a été réactivé la semaine dernière avec les promesses du chef de l'Etat. Pour vous, c'est un projet porteur d'espoir ?

Notre avis est contrasté. Sur le long terme, c'est un projet où l'on adhère tout à fait. A l'horizon 2027-2035, agrandir les infrastructures pour mettre plus de trains, avoir des trains au quart d'heure on est tout à fait d'accord. On est à fond sur la mobilisation des différents élus sur ce sujet-là. Par contre, il y a quelques points sur lesquels on est moins d'accord, je vais prendre trois exemples. Aujourd'hui, un RER c'est quoi ? C'est un cadencement, c'est des trains qui fonctionnent toute la journée et en soirée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? On a des trous de dessertes, entre Grenoble et Chambéry, des périurbains, on n'en a pas pendant 3h donc c'est des actions qu'on pourrait mener tout de suite, sans attendre un horizon 2027-2035. Un autre exemple : la tarification. Aujourd'hui, il y a des billets pour le TER, des billets pour le car région, des billets pour le tramway, les billets pour Tougo, des billets pour les bus du voironnais. Il faut une tarification unifiée, il faut une communauté tarifaire. Il n'y a pas besoin d'attendre 2027-2035 pour faire tout ça. Et puis le dernier point, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir des trains, plus de capacité. On ne peut pas accepter que le matin, les premiers trains du matin qui arrivent à Grenoble, on soit serrés comme actuellement. Donc oui, à fond sur le projet vers 2027-2035 mais il faut avoir des actions dès maintenant. Et c'est ça qu'on demande.

Une dernière question avec un sujet qui là aussi pourrait entraver les déplacements en train : les coupures d'électricité cet hiver, qui pourraient impacter les transports. Vous comprenez que ce soit un des secteurs qui puisse être touché ?

Nous, on pense plutôt que ça devrait être un secteur qui reste prioritaire. Parce que si on ne veut pas que les gens reprennent leur voiture avec la pollution et le gaz à effet de serre qu'on connaît, il faut plutôt donner la priorité aux trains et aux transports publics.