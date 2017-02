En Isère, la boxe féminine en plein boom

Après les médailles d'Estelle Mossely et de Sarah Ourahmoune aux Jeux Olympiques, la boxe féminine a pris un nouvel élan. Exemple dans le Nord-Isère, dans le club de Saint-Quentin-Fallavier.

Dans le cours de boxe qu'emmène Romain Mounard, à Saint-Quentin-Fallavier, l'assistance n'est pas très grande, malgré les 40 licenciés du club. "Je les ai 'tués' mercredi", sourit le professeur. En clair, l'entraînement de milieu de semaine était très physique, et certains, deux jours après, n'ont pas récupéré. Mais ce soir-là, parmi les élèves appliqués à sauter à la corde en guise d'échauffements, une particularité : il y a plus de filles que de garçons.

Le beau sexe et le noble art

"Je n'en avais que deux ou trois l'an passé, mais cette année les filles il y en a une bonne douzaine, je pense qu'on a bénéficié de l'effet Jeux Olympiques", explique le coach. Et en plus d'être nombreuses, les combattantes sont motivées, et soudées. Un vrai esprit familial, d'équipe, qui plaît aux jeunes filles. "C'est un plaisir de venir à l'entrainement", "on se défoule", "on trouve toujours quelqu'un avec qui s'amuser", voilà ce qu'on entend lorsqu'on demande aux adolescentes présentes sur le ring de se prononcer.

Madeline, 21 ans, est aussi là, persuadée que la boxe c'est non seulement "bon pour tout le corps", mais que la pratique du noble art permet "de savoir ne pas abandonner, de surmonter les épreuves". Un plus dans la vie, et pour les adolescentes une motivation pour étudier.

Généralement s'ils sont en difficulté scolaire je leur dis qu'ils doivent avoir de bonnes notes pour pouvoir combattre le week-end. On nous amène pas mal de gamins pour ça, pour les cadrer, pour moi c'est normal de faire ça, en tant qu'éducateur. La boxe, on n'en fait pas un métier. Ici on apprend la discipline, la vie.

Filles et garçons se battent l'un contre l'autre. "On leur met des coups, ils nous mettent des coups, c'est normal". © Radio France

Les parents, eux aussi, sont enchantés. Certains restent même pour les entraînements, fiers de leurs ouailles. Et sans peur des coups. "Bien sûr on les voit se prendre des coups, mais quand on est une jeune fille, savoir qu'on est autant capable, voir plus, qu'un garçon, c'est très important dans la société d'aujourd'hui", explique une maman. À côté, un père résume : "je conseille à tout le monde de venir faire de la boxe, les gamins évoluent, on est tellement fiers d'eux".

Grâce à l'assiduité, les bons résultats tombent. Plusieurs filles ont remporté des titres départementaux, et même régionaux l'an passé.