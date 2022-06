En Isère, le Département, la préfecture et l'ARS signent une convention pour la protection de l'enfance

Nouveau partenariat dans le domaine de la protection de l'enfance : le Département de l'Isère, la préfecture et l'Agence régionale de santé ont signé ce lundi 20 juin, un contrat départemental permettant d'améliorer l'accompagnement des familles et des enfants en difficulté.

Le Département de l'Isère, la préfecture et l'Agence régionale de santé d'Auvergne Rhône-Alpes réunis pour améliorer la prise en charge des enfants en difficulté. Ce lundi 20 juin, les trois institutions ont signé le "premier contrat départemental de prévention et de protection de l'enfance". Cette convention signée pour trois ans est dotée de de 7 millions d'euros dont près de 3 millions d'euros apportés par la préfecture de l'Isère. Elle repose sur quatre engagements :

"agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leur famille" ;

"sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures" ;

"donner aux enfants les moyens d'agir et garantir leur droit" ;

"préparer leur avenir et sécuriser leur vie d'adulte".

Ouverture d'un nouveau centre d'accueil

Cette convention comprend 13 objectifs dont six obligatoires. Parmi les projets phares, l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil pour enfants en situation de handicap. Cette structure de 10 places devrait s'installer en 2023 sur l'agglomération grenobloise. "Elle prendrait en charge des enfants confiés au département dans le cadre de la protection de l'enfance et qui sont en situation de handicap avec de lourds troubles du comportement. Actuellement nous n'avons pas de solutions concrètes pour eux. Là-bas, on leur accordera plus de temps en matière d'éducation, de psychologie, de divertissements", détaille Anne-Maëlle Cantinat, cheffe du pôle offre de soins de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.

Tension avec les associations

Cette signature s'est déroulée dans un contexte particulier. En avril dernier, le Département a annoncé reprendre à sa charge 500 mineurs habituellement encadrés par Sauvegarde Isère et le CODASE. Ces associations, principalement financées par le Département craignent des baisses d'effectifs. Questionné à ce sujet, le président du Département Jean-Pierre Barbier dit ne pas comprendre la colère de ces organismes : "Nous finançons 100 % des prestations aux associations et nous avons constaté que seules 70 % étaient réalisées. Par ailleurs, cela concerne seulement 3 % de leur budget. Nous travaillons dans l'intérêt de l'enfant et le département va mettre les moyens en embauchant du personnel pour assurer ces prestations qui ne sont pas assurées aujourd'hui", a-t-il déclaré.