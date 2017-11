En Isère, le plaisir de se retrouver entre Andrés et Andrées

C'est un rassemblement plutôt original et très sympa qui a eu lieu ce jeudi, jour de la St André, à Châteauvilain, dans le Nord-Isère.

Le rituel est le même depuis 35 ans. Chaque 30 novembre, en Nord-Isère, des Andrés et des Andrées se retrouvent. Logique, c'est le jour de la St André ! Le rassemblement se passe depuis une dizaine d'années à la salle des fêtes de Châteauvilain. Au menu, comme les autres éditions, de la tête de veau, et beaucoup de bonne humeur. Au total, 80 convives, dont 45 André(e)s. Les autres étant les conjoints et les conjointes.