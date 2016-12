En Isère, près de 800 gendarmes mobilisés pour la Saint-Sylvestre

Le passage à 2017 est synonyme de tension pour les policiers, militaires et gendarmes. En France ils seront 100 000 à patrouiller, et en Isère des dispositifs de sécurité sont mis en place pour quadriller le territoire.

Pour les gendarmes, deux priorités se dégagent le soir du 31 décembre. D'abord, effectuer un "maillage" du département (ils sont en charge de 98% du territoire) pour prévenir les troubles à l'ordre public, que ce soit sur les routes ou dans des zones plus reculées. Toutes les brigades sont renforcées, mais la deuxième priorité est bien évidemment la sécurisation des stations de ski, lieux privilégiés des fêtards. Les deux plus grands rassemblements auront lieu à l'Alpe d'Huez et aux Deux-Alpes. Mais les gendarmes sont mobilisés aussi dans les stations de moyenne montagne.

Une centaine de policiers à Grenoble

Côté police, les effectifs sont renforcés partout, à Bourgoin-Jallieu, Vienne, Voiron, mais aussi à Grenoble. En tout une centaine de policiers nationaux patrouilleront dans la métropole avec notamment le renfort d'une compagnie de CRS. Dans tous les lieux de fêtes des dispositifs contre les "véhicules fous", comme des blocs de béton, sont mis en place.

Sécurité sur les routes

Enfin la sécurité c'est aussi sur la route. Parmi les gendarmes, toutes les unités de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière sont sur le pont, soit 45 personnes. Ils feront de la répression mais également de la prévention. À noter que sept bénévoles, chapeautés par l'État seront également présents à la sortie de plusieurs boîtes de nuits, afin de faire respecter le fameux slogan : "boire ou conduire, il faut choisir".