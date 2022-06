En Isère, une ONG recherche des ambulances pour les emmener en Ukraine

Les Pompiers Humanitaires Solidaires se préparent pour une nouvelle mission en Ukraine. Les membres de cet ONG - dont le siège est à Montbonnot - ont déjà fait trois trajets vers le pays en guerre. À chaque fois, les camions étaient chargés de nourriture, de médicaments et même de doudous pour les enfants. Cette fois-ci, ils veulent notamment se rendre à Odessa où la ville a besoin, en urgence, d'ambulances. "Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux et ils nous ont tous dit qu'ils avaient besoin de ces véhicules, surtout pour un hôpital en particulier à Odessa qui s'occupe principalement des urgences pour les militaires", détaille Frédéric Vigreux, président de l'ONG.

Acheter d'occasion

L'ONG rencontre cependant un problème majeur : le coût des véhicules. "Je suis allé sur un site d'enchères la dernière fois et ça monte très vite", assure Frédéric Vigreux. Sur ces sites, des véhicules réformés après avoir été utilisés par les services départementaux d'incendie et de secours. Mais la facture finale peut vite grimper à 15 000 euros. "Les mises à prix sont aux alentours de 1 700/2 000 euros. Ça passe très vite à 7 000/8 000 euros. Il faut ensuite ajouter 11% de fiscalité, réaménager le véhicule puis les acheminer. C'est impossible pour nous."

"J'aimerais vraiment que les conseils départementaux nous soutiennent" - Frédéric Vigreux, président des Pompiers Humanitaires Solidaires

La recherche ne se limite pas à l'Isère, l'ONG est prête à aller chercher des véhicules partout en France. Et pour trouver les financements, Frédéric Vigreux aimerait trouver un accord avec les Services départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS). "Nous aimerions pouvoir être prioritaires sur quelques véhicules et les acheter moins chers. J'aimerais vraiment que les conseils départementaux nous soutiennent."

Quant à la date de leur prochaine mission, rien n'est encore fixé mais Frédéric Vigreux souhaite partir dès que les ambulances seront trouvées.