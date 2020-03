En Limousin, des oreilles attentives pour parler de notre mal-être lié au confinement

Les habitants du Limousin, et les Français en général, sont confinés chez eux depuis le 17 mars. Les autorités nous demandent de limiter nos contacts et de rester chez nous autant que possible afin de freiner l'épidémie de coronavirus. Mais ce confinement n'est pas sans effet sur notre humeur. Il favorise l'ennui, le sentiment de solitude et génère parfois des angoisses.

En Limousin plusieurs organismes proposent donc des permanences téléphoniques gratuites. C'est le cas par exemple de l'association "écoute et soutien", qui est présente en Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze.

Des personnes formées pour vous écouter

Traditionnellement l'association "écoute et soutien" intervient auprès des personnes souffrant de mal-être , d'isolement , de dépression , de souffrance au travail ousongeant au suicide. Les mesures liées au confinement les empêchent de recevoir du public en ce moment, mais l'équipe reste joignable par téléphone. Depuis le début du confinement, les appels ont même doublé.

Si vous composez leur numéro vous tomberez sur un "écoutant", une personne formée qui discutera avec vous afin d'évaluer votre situation. Si cela s'avère nécessaire, elle vous proposera un rendez-vous téléphonique avec l'un des six psychologues de l'association, ou bien vous dirigera vers une structure adaptée.

Deux fois plus d'appels depuis le début du confinement

Pour Delphine Bossant, l’une des 6 psychologue de l’organisme, il ne faut pas hésiter à téléphoner, si vous ressentez un mal-être : "Cette période est inédite, on nous demande de nous adapter fortement, ça chamboule notre quotidien de travail et notre quotidien social", décrypte-t-elle.

On n'est pas tous égaux face à tout ça, en fonction de nos ressources et de nos fragilités

Depuis le début du confinement, certains profils se dégagent. Delphine Bossant remarque par exemple la présence de personnel soignants ou encore de personnes âgées isolées. Elle tient par ailleurs à rassurer tous ceux qui se sentent un peu stressés en ce moment : "Ce serait presque inquiétant de ne pas se sentir un peu angoissé. L'angoisse nous permet de nous protéger, de faire face à la situation, et de faire attention à nous et nos proches".

Un service spécialement pour la Creuse

En Creuse, le conseil départemental vient de déployer un service similaire. Un numéro vert sera joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il s'adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'une écoute ou d'un soutien téléphonique.

Les professionnels de la plateforme Domo Creuse Assistance réceptionneront vos appels. Ils pourront vous rassurer, prendre de vos nouvelles, vérifier de manière succincte votre état de santé. Ils pourront aussi relayer un éventuel besoin de première nécessité : portage de repas, absence d’aides pour les courses, etc.

Domo Creuse Assistance propose au quotidien un numéro vert pour les personnes âgées qui paient un abonnement. Mais en ces temps de crise, le conseil départemental a décidé d'étendre gratuitement ce service à toute la population du département.

Les contacts :