En Limousin, l'Eglise catholique cherche de nouveaux donateurs

On a beau avoir la foi, on ne vit pas d'amour et d'eau fraiche. L’Église catholique compte sur ses fidèles pour financer le salaire des prêtres. C'est la traditionnelle campagne du denier du Culte. En Limousin, les fidèles sont plus généreux que la moyenne, mais de moins en moins nombreux.

Chaque année, le diocèse de Limoges qui couvre la Creuse et la Haute-Vienne engrange près d'un million et demi d'euros. Un chiffre qui reste stable.

Cela permet de payer les revenus des prêtres et des laïcs qui œuvrent pour la vie ecclésiastique.

Les fidèles donnent en moyenne 200 euros par an, c'est un peu plus que la moyenne nationale. (23 euros de mieux pour être exact).

On compte 7 mille donateurs en Limousin , dont 1600 en Creuse, mais ils sont de moins en moins nombreux, et souvent âgés. Le diocèse veut donc tenter de convaincre ses fidèles les plus jeunes de participer à la vie financière de l’Église.

On veut passer par les réseaux sociaux, et mettre en place des paiements en ligne par internet"- Hervé Magne, directeur financier du Diocèse de Limoges.

Comment convaincre les jeunes fidéles ? explications d'Hervé Margne, responsable financier du diocèse de Limoges

Hervé Magne, économat du Diocèse gère le salaire des prêtres en Limousin

Un prêtre touche 1050 euros par mois tout au long de sa carrière

Il reste 10 prêtres en Creuse. Ils couvrent chacun plusieurs dizaines de communes.

Les prêtres arrivent ils à joindre les deux bouts ? réponse avec l'exemple de l'eglise de Gueret.

Selon le Diocèse, un don de 40 euros couvre le coût d'une journée d'un prêtre, charges sociales et logement compris.