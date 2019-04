En Limousin l'incendie de Notre Dame suscite l’intérêt des donateurs pour le patrimoine local

Haute-Vienne, France

Même s'il n'est pas possible de chiffrer le montant des dons faits dans les départements car tout est désormais envoyé directement à Paris, en Haute-Vienne la fondation du patrimoine constate une prise de conscience chez les donateurs. Si beaucoup d'appels concernent la reconstruction de Notre dame de Paris on note aussi un regain d’intérêt pour le patrimoine local puisque des dons ont aussi été versés pour restaurer des édifices religieux de la Haute-vienne".

Des dons multipliés par 5 pour le patrimoine local

"Après l'incendie de Notre Dame les gens ont pris conscience qu'il y avait aussi dans leur région un patrimoine en danger" explique Benoit SADRY, le délégué de la fondation du patrimoine en Haute-Vienne. "Et du coup pour quelques projets phares nous avons reçu beaucoup plus de dons ces derniers temps que pour une semaine habituelle" . Des dons qui ont été multipliés par 5 et qui vont servir par exemple pour la restauration de la collégiale du Dorat ou des églises de Chateauponsac et de Verneuil-sur-Vienne.

Des limousins attachés à leur patrimoine

"Il y a un réel attachement des limousins au patrimoine local" explique encore Benoit Sadry car dans la région depuis la création de la fondation du patrimoine on compte 40 000 donateurs et souvent le montant du don moyen est supérieur à la plupart des autres régions françaises.

L'incendie de Notre Dame est un coup de projecteur sur le patrimoine qui va avoir des effets sur le plan local.