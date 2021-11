En Limousin le secours catholique agit sur l'aide alimentaire pour redonner de la dignité aux bénéficiaires

C'est un jeune étudiant, Jacques Kouassi, qui lors d'un stage au secours catholique a proposé de permettre aux bénéficiaires qui viennent chercher des colis alimentaires dans le quartier de Beaubreuil à Limoges de choisir eux mêmes leurs produits. Et il constate aujourd'hui que c'est un succès. "90 % des bénéficiaires y étaient favorables car ils ont une culture et des habitudes alimentaires, c'est en quelque sorte une manière de retrouver une certaine dignité, ça évite aussi le gaspillage et cela permet du lien social car ils peuvent maintenant inviter leurs voisins puisqu'ils savent cuisiner les produits qu'ils choisissent" explique l'étudiant qui fait partie maintenant de l'équipe de bénévoles du secours catholique à Beaubreuil.

85 % sont favorables à une participation financière

Aider à bien se nourrir est un enjeu crucial pour le secours catholique qui veut développer le concept de jardins solidaires partagés comme cela existe déjà à Ussel en Haute-Corrèze. Des pourparlers sont en cours avec la ville de Limoges pour créer ce genre de jardins à Beaubreuil dans le cadre de la rénovation du quartier. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. On a aussi demandé aux bénéficiaires de l'aide alimentaire s'ils étaient prêts à participer financièrement même de manière symbolique. 85 % ont répondu oui. "On tient à ce que notre aide alimentaire ne soit jamais une source d'humiliation supplémentaire" explique le délégué du Secours Catholique en Limousin Luc Piochon.

Des personnes précaires de plus en plus pauvres

Mais si ce chiffre de 3 226 personnes ou familles qui ont recours à l'aide alimentaire n'augmente pas en Limousin, il ne reflète pas non plus la réalité selon Luc Piochon. "Les personnes en situation de précarité ou de pauvreté sont de plus en plus pauvres car avec les dépenses contraintes comme le loyer, les assurances, les factures en énergie qui augmente le reste à vivre est de plus en plus réduit " explique t-il, ces dépenses représentent aujourd'hui 68 % du budget d'un ménage précaire. Et selon Luc Piochon il y a aussi les invisibles surtout en milieu rural comme en Limousin où beaucoup n'osent pas demander de l'aide et baissent les bras. "Depuis la crise sanitaire, ceux qui envisageaient avant des solutions se sont découragés" ajoute encore le délégué du secours catholique en Limousin.

Le point positif c'est que ces derniers temps beaucoup de jeunes sont venus gonfler les équipes de bénévoles de l'association.