En Loire-Atlantique, des formations pour lutter contre les violences sexuelles sur les enfants dans le sport

Le département de Loire-Atlantique organise ce jeudi, à Machecoul, et ce vendredi, à Chauvé deux jours de formation sur le thème de la pédocriminalité et des violences sexuelles dans les milieux sportifs. Dans le département, les 44 éducateurs sportifs ont déjà été formés en septembre 2020.

Le département de Loire-Atlantique organise ce jeudi, à Machecoul, et ce vendredi, à Chauvé deux jours de formation sur le thème de la pédocriminalité et des violences sexuelles dans les milieux sportifs. Elles s'adressent aux bénévoles et professionnels du Pays de Retz qui évoluent dans le milieu sportif. La formation a déjà été dispensée l'an dernier à tous les éducateurs sportifs du département.

Repérer les signes inquiétants

"C_'est surtout très important parce qu'_on a à la base, dans notre cursus de formation au brevet d'État ou brevet professionnel, aucune formation ni même information sur le sujet. Il n'y aurait rien du tout." déplore Julien Roy, éducateur sportif à La Marne, en Loire-Atlantique. "Donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir un minimum de formation pour pouvoir se positionner et travailler correctement et recevoir un peu plus d'informations", ajoute-t-il.

Avec l'aide de l'association Colosse aux pieds d'argile, les éducateurs ont appris à repérer les changements de comportement chez les enfants et adolescents. Les mutilations, les troubles du comportement alimentaire, la soudaine introversion ou extraversion. Autant de signes qui peuvent alerter sur une agression sexuelle. "On a, grâce à cette formation, un peu les clés là dessus. Comment faire attention avec les parents ? Comment aller plus loin et faire une démarche de signalement s'il y a besoin? Voilà des choses qu'aujourd'hui, je me sentirai capable de faire alors qu'avant, je n'avais pas du tout les billes pour."

On n'a, à la base, dans notre cursus de formation, aucune formation ni même information sur le sujet.

Signalements

Il s'agit aussi d'éviter les situations potentiellement à risque. "Un exemple tout bête", raconte Julien Roy : "un enfant se blesse l'infirmerie et dans une pièce à part. Je n'ai peut être pas à emmener l'enfant dans l'infirmerie pour le mettre un pansement. Que j'aurais peut être pu faire avant l'âge et faire l'inverse. Puis aller à l'infirmerie, prendre la trousse et la trousse de secours. Et puis faire ça sur place. Ou alors amener quelqu'un avec moi. Et je ne jamais être seul, finalement avec l'enfant."

Dans les formations, les bénévoles et volontaires apprendront aussi à recevoir la parole des enfants, avoir l’œil sur les adultes qui gravitent autour, dans les clubs, les associations. On leur rappellera de, surtout, parler de ce sujet. "On n'ose pas en parler. Les victimes encore plus difficilement. Mais même nous qui ne sommes pas victimes, en parler un maximum autour de nous permet justement de devenir, chacun, une vigie". Car être sensibilisé, c'est aussi se familiariser avec les dispositifs d'alerte et les obligations légales, pour être en mesure de faire les signalements nécessaires.