En Loire-Atlantique, l'océan gagne le cœur des touristes pour les vacances d'hiver

Plus de trois Français sur dix vont partir pendant ces vacances d'hiver selon une récente enquête de Village Vacances VVF. Les vacances ont commencé le 5 février chez nous, comme dans toute la zone B. En février, il y a toujours deux équipes : ceux qui partent à la montagne, faire du ski, c'est le choix de près de huit vacanciers sur dix et puis il y a ceux qui vont à la mer, c'est la deuxième destination préférée des vacanciers.

Des touristes viennent justement se dépayser chez nous, comme à Saint-Brevin-les-Pins près de Pornic, en Loire-Atlantique où ils sont beaucoup plus heureux d'être en bord de mer, à profiter des embruns, que d'être sur les pistes de ski.

Les vacanciers peuvent profiter du calme de cette plage à Saint-Brevin-les-Pins. © Radio France - Aurore Richard

Mélina et son mari par exemple terminent leur balade le long de la plage. Ils ont marché une heure et demie, les pieds dans l'eau, avant d'aller déjeuner face à l'océan. "On est très bord de mer, on a besoin de voir la mer régulièrement alors que le ski, ce n'est pas notre truc. Je n'aime pas le froid déjà et puis, je me dépayse avec la mer", décrit Mélina.

Arlette, 71 ans qui est une habituée de Saint-Brevin ne va pas dire le contraire. "Le ski, c'est autre chose, et à mon âge, c'est plus risqué. J'ai fait des pistes rouges jadis mais plus maintenant. On aime bien venir sur la côte, on n'habite pas très loin donc c'est vite fait et on aime bien", estime-t-elle.

Les remontées mécaniques, cela coûte cher

Malgré tout, Kendy qui pique nique un peu plus loin avec ses parents l'avoue. Il envie ses copains qui eux sont à la montagne. "Qui ne voudrait pas aller au ski ? Pour profiter de la neige, faire des boules de neige, des bonhommes de neige", regrette cet adolescent.

Il a deux frères et sœurs, alors forcément, partir à quatre au ski, ce n'est pas le même budget pour le papa, Bastien. "Le logement, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher mais les remontées mécaniques, cela coûte cher. Là, pour cette journée à la mer, le budget ne dépasse pas 25 euros", reconnaît ce père de famille. Et la mer en hiver, c'est surtout beaucoup plus calme qu'une station de ski.