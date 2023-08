En Lorraine, l'ex-directrice d'un Ehpad écrit un livre pour faire changer le regard sur la vieillesse

"Vieux du pays", c'est un livre fait de rencontres et d'anecdotes autour de la maison de retraite de Colombey-les-Belles. Son ancienne directrice, Claire-Marie Kurzowa-Le Monnier, aujourd'hui à la retraite, y raconte certains de ses souvenirs, avec cinq autres autrices : Marie-Thérèse Beauregard, Marie-Odile Caurel, Françoise Labridy, Céline Laurent et Stéphanie Malick. Il s'agit de bénévoles, d'une comédienne et d'une animatrice qui sont toutes intervenues dans cet Ehpad.

Un "plaidoyer pour la vie"...

"C'est un plaidoyer pour la vie, résume Claire-Marie Kurzowa. L'idée est de garder en mémoire des traces de ces personnes qui viennent là pour deux ans ou plus, qui enrichissent les professionnels et les bénévoles. Une belle occasion collective de nous remémorer de beaux moments." Une vision à contre-courant de ce qu'on peut entendre sur les maisons de retraite. "On dit que ce sont des lieux où on attend la mort. Peut-être. Cela n'empêche que tous les jours peuvent être des moments où on peut de nouveau se réveiller à la vie".

L'ancienne directrice raconte ainsi comment une résidente, déprimée lors de son entrée dans l'établissement, a "ressuscité" en se liant d'amitié avec une autre personne âgée. "Des moments comme ça, ils rayent toutes les préoccupations qu'on peut avoir dans une journée en tant que directrice." Claire-Marie Kurzowa-Le Monnier n'occulte évidemment pas les difficultés rencontrées dans sa carrière, entre les problèmes d'effectifs, les coupes budgétaires , et maintenant la crise des vocations. "Si j'étais restée, je me serais posée la question : comment faire équipe avec des professionnels qui vont et qui viennent? C'est un état qui s'installe aujourd'hui."

... et un livre politique

Forcément, ce livre est aussi politique. L'occasion pour l'ancienne directrice de la MARPA de Colombey-les-Belles de réaffirmer la nécessité de soutenir ces lieux de vie pour les personnes âgées : "il y a des gens qui ne peuvent réellement plus rester chez eux, quand ils perdent la mémoire, qu'ils ont besoin de soins importants" Pour Claire-Marie Kurzowa- Le Monnier, il faut en finir avec la vision purement comptable et gestionnaire autour de ces structures publiques et associatives. "Il faudrait des politiques bien plus ambitieuses, bien plus généreuses pour soutenir les professionnels qui sont en place et octroyer du personnel plus important."

Tiré à 300 exemplaires, aux éditions Gérard Louis, les bénéfices des ventes du livre "Vieux du Pays" seront reversés à la maison de retraite des Grands Jardins de Colombey-les-Belles. Le prix de cet ouvrage est de 15 euros .