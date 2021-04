C'est ce vendredi 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. On estime à environ 700 000 (dont 100 000 enfants) le nombre de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme en France. Et à l'occasion de cette journée mondiale, coup de projecteur sur une initiative original. En Lozère, l’hypermarché de Mende baisse la lumière et coupe la musique pour ses clients autistes. La raison : permettre aux personnes autistes de venir faire leurs courses. "De 13 h 00 à 15 h 00, on baisse l’intensité de la lumière et on coupe tous les sons explique Jean Michel Brun, directeur de l’hyper U de Mende. Les personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA) sont, en effet, hypersensibles à la lumière et aux sons.

Jean Michel Brun, directeur de l’hyper u de Mende. Copier

"C’est un engagement très fort. Je crois qu'il y a des moments où on a des responsabilités et on a le pouvoir d’agir. C'est une façon de pouvoir permettre les choses. C'est un intérêt sociétal. On se sent concerné aussi et puis, d'un autre côté, on s'aperçoit que ce qu'on peut mettre en place, ça profite à tous. Parce qu'aujourd'hui, faire ses courses dans un magasin moins agressif, plus calme, être à la caisse sans qu'on ait un bip qui, pendant deux heures, sonne tout le temps qu'on n'est pas agressé par des lumières."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Il est 13 heures pile. La lumière est baissée, la musique coupée, le moment idéal pour Lenny, jeune autiste de 18 ans, pour faire ses courses.

"C'est vrai que là, tu vois la différence. Je me sens plus à l'aise, surtout au niveau luminosité., c'est plus sombre, c'est plus confortable. Et puis ça fatigue moins au niveau du bruit, c'est un plus pour nous enfants et adultes autistes." Sa maman Valérie l'accompagne : oui, c'est un plus parce que le fait de mal nous comprendre, des fois, ça peut le mettre en colère. Ça peut le bloquer et qu'on arrive dans une colère bête. Une colère imputable ni à l'un ni à l'autre, mais aux éléments extérieurs.