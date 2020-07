En Lozère, les renforts de gendarmeries sont arrivés.

50 réservistes se succéderont tout au long de l’été. Ils sont issus de tous les milieux professionnels et donnent de leur temps personnel pendant la période estivale pour aider les militaires d’active à faire face à l’afflux saisonnier de population. Aurore 34 ans est aide-soignante dans la vie de tous les jours, durant l’été elle enfile l’uniforme de gendarmes non sans une certaine appréhension. Ce week-end, un gendarme de 25 ans a été tué lors d’un contrôle routier. Forcement Aurore, réserviste depuis 13 ans a été touché : "c’est un métier à risque, ce n’est pas évident, moi, j’essaie de ne pas y penser et de me concentrer sur ma mission". Malgré la difficulté du métier, Aurore ne perd pas de vue les raisons de son engagement : "assurer une certaine sécurité dans le pays et aider les gens dans le besoin. C’est une fierté, un honneur. "

Aurore comme les 49 autres réservistes sera sous le commandement du colonel Philippe Trinckquel, commandant du groupement de gendarmerie de la Lozère : "ceux qui ne rejoignent ont conscience que le métier est dangereux, on vient de vivre un drame et pour nous tous, c’est quelque chose de douloureux et ça nous rappelle à tous la dangerosité du métier."

