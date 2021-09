En Lozère, les seniors révisent les règles de bonne conduite

Si vous avez passé votre permis il y a longtemps, que vous ne vous savez pas comment vous positionner à un rond-point ou quelle attitude adopter sur la route, vous pouvez vous inscrire à un stage de remise à niveau. Un stage était organisé ce jeudi 30 septembre à Badaroux ( Lozère). Un atelier organisé par la Mutualité Française d’Occitanie. Laurence Robert Dubois, l’une des animatrices : "je trouve ça important pour les seniors. Effectivement, certaines personnes voudraient peut-être leur enlever le permis. Or, on est bien d'accord qu'en Lozère, c'est difficile avec beaucoup de problèmes de déplacement. C'est quand même important de garder son autonomie. Arrivé à un certain âge, on devrait tous le faire. Je conseille aux personnes de venir, de ne pas hésiter à aller poser des questions, ne pas hésiter à prendre peut-être une heure d'auto-école, une heure de conduite accompagnée pour se remettre comme il faut."

Arrivé à un certain âge, on devrait tous le faire Copier

Sur les routes, les seniors sont particulièrement exposés aux risques d’accident. Ils représentent un enjeu spécifique de la sécurité routière. En 2016, ils étaient 886 à avoir perdu la vie sur la route, soit 25 % de la mortalité routière alors qu’ils ne représentent que 19 % de la population.

Afin de limiter les risques, différentes solutions existent pour savoir si vous êtes encore apte à la conduite, notamment des stages de remise à niveau. Gisèle, 65 ans, a besoin d’une remise à niveau : "je conduisais beaucoup et depuis la retraite, beaucoup moins". Et dès les premiers kilomètres, Patricia, la monitrice, lui fait remarquer. "J'aperçois un petit défaut de conduite par rapport à vos mains sur le volant". On aborde la plus grande crainte de Gisèle : les ronds-points : "le problème de l'angle mort, ça me perturbe". En Lozère, Gisèle a besoin de sa voiture : "si on se met à ne plus conduire bien, on est dans l'isolement total. C’est important pour le lien social."