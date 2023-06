En manque d'animateurs, Bouzonville annule le centre aéré de l'été

Le couperet est tombé mardi 13 juin : aucun centre aéré ne pourra être organisé par Bouzonville cet été, la session prévue du 10 au 28 juillet est annulée. Pour fonctionner dans les règles, Bouzonville était à la recherche d'un directeur et d'un animateur diplômé. Mais aucune candidature n'est parvenue. "Cela a été une décision très compliquée à prendre" confie le maire, Armel Chabane, "parce qu'on sait que derrière il y a un service pour les parents et les enfants." L'élu explique avoir cherché plusieurs mois sans relâche et activé ses réseaux, sans succès.

ⓘ Publicité

Manque d'attractivité

La commune fait les frais d'une tendance qui se répète depuis plusieurs années : la pénurie de personnel pour encadrer les centres aérés ou les colonies de vacances. De moins en moins de jeunes choisissent cette filière que beaucoup ne jugent plus attractive, principalement financièrement. Armel Chabane reconnait un autre point faible : "pour un territoire rural comme le notre, il est plus compliqué d'être attractif et compétitif."

Une dizaine d'enfants étaient déjà inscrits pour ce mois de juillet. La mairie de Bouzonville s'engage à recontacter les familles pour échanger avec elles et tenter de trouver des solutions alternatives, comme les rediriger vers d'autres centres aérés*. "Mais eux aussi connaissent les mêmes difficultés"* s'inquiète Armel Chabane.