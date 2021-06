En manque d'assesseurs la mairie du Mans va rémunérer des étudiants pour les élections

Suzylou Gervot 18 ans et Gabriel Paris 20 ans seront assesseurs les 20 et 27 juin prochains pour la ville du Mans. Ils seront rémunérés 136 euros la journée.

Ce dimanche 20 et le dimanche 27 juin auront lieu les élections départementales et régionales en Sarthe et à seulement deux jours du premier tour, les communes du département ont beaucoup de mal à trouver des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. C'est le cas au Mans où la mairie recherche encore 45 assesseurs. Pour palier à ce manque la ville a donc décidé de rémunérer les jeunes de 18 à 25 ans qui souhaiteraient s'engager comme assesseur à hauteur de 136 euros la journée. Une vraie chance pour Suzylou Gervot, 18 ans, très intéressée par la politique mais aussi par la rémunération : " J'étais déjà motivé pour être assesseur avant car mon père organise les élections en Mayenne depuis que je suis toute petite. Mais c'est vrai que là avec la rémunération ça a encore plus conforté mon choix."

Renouveler un vivier d'assesseurs vieillissants

Pour Lydia Hamonoux Boirou, déléguée en charge de la citoyenneté pour la ville du Mans, la rémunération est un choix politique, notamment pour renouveler un vivier d'assesseurs vieillissants : " C'est très compliqué, nos assesseurs sont âgés et beaucoup n'ont plus envie de venir car ils ont peur du Covid malgré la vaccination. D'autres ne s'intéressent plus à la politique et surtout à ces élections. Il est donc important pour la ville du Mans de recréer une dynamique avec des jeunes citoyens motivés".

136 euros pour un étudiant, c'est déjà énorme."

L'aide financière est aussi très appréciée par Gabriel Paris, 20 ans étudiant à l'IUT du Mans. Pour lui cela va favoriser l'intérêt des jeunes vers la politique tout en leur donnant une forme de reconnaissance. " Avec la crise sanitaire beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans des situations financières compliquées et cherchent activement un job pour cet été. La ville du Mans a donc fait une belle démarche car 136 euros pour un étudiant, c'est déjà énorme."

Des chatons à Sablé pour faire venir les assesseurs

À Sablé-sur-Sarthe le manque d'assesseurs devient aussi problématique. La commune de Sud Sarthe recherche encore sept assesseurs pour le premier tour et 13 pour le second. Le maire de la commune Nicolas Leudière explique cette situation inédite par plusieurs facteurs. " On fait face pour la première fois à un double scrutin, ce qui veut dire qu'il faut doubler le personnel. Il y a aussi la situation du déconfinement, les gens en ont marre de rester enfermer et préfèrent partir les week-ends. Sans être mauvaise langue, cette élection ne concerne pas grand monde". La mairie a donc décidé de lancer une campagne publicitaire très originale pour inciter les saboliens à s'occuper des bureaux de votes avec plusieurs visuels où l'on y voit des chatons. Une parade pour attirer l'oeil des saboliens : " Au premier plan il y a les chatons, mais si on y regarde de plus près, on voit un message pour devenir le futur assesseur de Sablé-sur-Sarthe. Ça marche plutôt bien, mais ce n'est malheureusement pas la solution miracle.

Les communes sarthoises auront donc jusqu'à dimanche pour trouver leurs derniers assesseurs, rémunérés ou non.