En Maurienne, des dizaines de propriétaires lésés par leur syndic

Dans la vallée et en station de très nombreuses copropriétés sont en contentieux avec leur syndic. Les propriétaires ont payé des charges qui ont disparu. On parle de deux millions d’euros de détournement de fond.

Valloire, France

C’est un des plus importants syndics immobiliers de la vallée, Chauvin Immobilier qui est mis en cause. Il travaille dans des immeubles, en station mais aussi en vallée. Un salarié aurait détourné des milliers d’euros et se sont les copropriétaires qui en font les frais.

Un syndic est chargé de gérer les communs d'un immeuble ainsi que les travaux, via les charges payés par les propriétaires. C’est justement le montant de ces charges qui a parfois disparu. L'affaire est devant la justice, mais en attendant rien ne se passe pour les propriétaires qui ont payé des travaux interrompus ou jamais commencés.

Des dizaines de milliers d’euros détournés dans des copro à Valloire ou Valfréjus

A Valloire par exemple, dans l'immeuble Les Valmonts proche des pistes, 83 propriétaires seraient concernés par un détournement de 240 000 euros selon les membres du conseil syndical.

A Valfréjus, dans l'immeuble Le Thabor, les propriétaires avaient commencé des travaux de rénovation sur les balcons. Une partie de l’argent a été détourné, les travaux sont suspendus.

Certaines copropriétés ont décidé de ne plus travailler avec le syndic mis en cause, d'autres, par peur de ne jamais être remboursés ont préféré le conserver. ,