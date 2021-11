En Maurienne, les centres d'accueil pour migrants vont ouvrir mi-novembre

Le week-end dernier cinq migrants ont été secourus par les pompiers vers le col du Fréjus, coté italien. Chaque hiver quelques centaines de migrants tentent de rejoindre la France, via la Maurienne. Elus et associations se mobilisent pour leur venir en aide.

Le week-end dernier, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, cinq migrants ont tenté de rejoindre la France depuis l’Italie. Ils étaient sur un sentier très accidenté vers le col frontalier du Fréjus, vers 3h du matin, et à cause du froid et du terrain glissant, ils ont dû être secourus par les sapeurs-pompiers italiens, en état d'hypothermie. Comme chaque année, des élus et des associations se tiennent prêts pour leur venir en aide.

Quatre centres à Modane et Fourneaux

Il existe quatre centres d'hébergements d'urgence et d'accueil dans le secteur Modane-Fourneaux. Les migrants peuvent s'y restaurer, trouver un lit pour la nuit. "C'est bien organisé, avec des bénévoles et avec l'aide des deux communes, ce n'est pas forcément une aide financière, mais c'est une aide de mise à disposition de salles, de photocopies ou de support d'apprentissage etc...", précise le maire de Fourneaux François Chemin.

Chaque année, les communes de Modane et Fourneaux accompagnent ainsi 200 à 300 migrants jusqu'à la sortie de l'hiver fin mars. Un dispositif local mis en place depuis plus de cinq ans et qui semble fonctionner, selon Marc Pascal, bénévole du collectif Tous migrants. "On a une dynamique sur le département qui est tout à fait positive, c'est la raison pour laquelle on n'a pas eu de bidonvilles, comme on a eu sur Grenoble, Lyon, Bourg-en-Bresse ou ailleurs (...) c'est une structure qui marche bien, financée par l'Etat, qui peut intervenir très vite".

S'il y a encore un point à améliorer selon lui, ce serait la prise charge des mineurs isolés. "Ils n'ont pas le droit d'être hébergés dans les centres d'accueil d'urgence parce qu'ils sont mineurs, ce qui est dramatique pour eux, ça génère des problèmes psychologiques, mais aussi physiques".

Les centres d'hébergement d'urgence des migrants de Modane et de Fourneaux doivent ouvrir dans moins de 15 jours, vers le 15 novembre. Comme souvent ces structures fonctionnent avec des bénévoles, les associations locales recherchent des volontaires pour cet hiver.