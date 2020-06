À Saint-Michel-de-Maurienne, un centre social aide la population à faire sa déclaration d'impôt

Le temps presse, vous n'avez plus que jusqu’à jeudi, 11 juin, pour faire votre déclaration de revenus, en version numérique, et jusqu'au vendredi 12 juin en version papier. Un rendez-vous classique mais qui peut devenir une véritable épreuve, surtout pour les personnes qui n'ont pas accès à internet, à un ordinateur ou qui ne sont tout simplement pas à l'aise avec le numérique.

Une aide pour s'inscrire, créer une adresse mail...

C'est donc pour cela qu'à Saint-Michel-de-Maurienne, le centre social Mosaïca aide les habitants de la communauté de Maurienne Galibier à faire leur déclaration. Labellisé France Services, il propose des rendez-vous personnalisés pour les aider en cas de difficultés.

"On est sur un accompagnement de premier niveau" explique Rémi Bernardin, le directeur du centre. "On aide à créer son compte sur le site des impôts pour ainsi faire la déclaration. Pour certains, c'est tout nouveau. Du coup cela passe par créer une adresse mail, beaucoup n'en ont pas, puis conserver ses codes car nous, on ne peut pas."

Il y a une peur d'être seul face à une déclaration engageante." - Rémi Bernardin, le directeur du centre social

Les rendez-vous se font en présence physique dans le centre social. L'objectif est de faire la déclaration avec la personne. "On l'accompagne pour aller sur le site internet, vérifier qu'elle met les bonnes sommes dans les bonnes cases, la rassurer en cas de doute et faciliter aussi le lien avec l'institution s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre."

Besoin de proximité

Les personnes aidées sont principalement des habitants "_qui n'ont pas d'ordinateur, pas de connexion wifi ou qui ne maitrisent pas bien la langue_. Quand on cumule tout, à la fin cela représente beaucoup de monde." Le directeur du centre constate que la population exprime un "besoin de proximité et une présence physique. Le numérique c'est à la fois ancien et nouveau. Il y a une peur d'être seul face à une déclaration engageante."

C’est la première année que ce service est proposé dans le centre social. Il peut également accompagner la population dans des démarches administratives pour la CAF, Pôle emploi, l’assurance maladie….