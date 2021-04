En Mayenne, 170.000 foyers fiscaux peuvent commencer à déclarer leurs revenus

Vous avez peut-être déjà reçu un mail des Impôts pour vous informer que la campagne de déclaration des revenus avait commencé. Elle a démarré le 8 avril chez nous, elle se terminera le 20 mai pour ceux qui optent pour le format papier. Ce sera jusqu'au 1er juin pour la télédéclaration. En Mayenne, 170.000 foyers fiscaux sont concernés dont 76.000 sont imposables.

Dans notre département, comment peut-on faire sa déclaration de revenus ?

Vous pouvez faire votre déclaration, par internet, sur le site impots.gouv.fr. Tout est pré-rempli. L'avantage, c'est que vous avez directement un avis de situation déclarative. Un document utile par exemple, pour les familles qui veulent faire une demande de bourse pour un enfant. L'an dernier, plus de la moitié des foyers fiscaux a choisi de passer par internet.

Vous pouvez aussi opter pour la validation automatique. Vous vérifiez les infos et si tout est bon, vous ne renvoyez rien, vous ne faites rien et c'est réglé. Et puis, c'est toujours possible, bien sûr, de renvoyer une version papier.

Un dispositif à distanciel renforcé à cause de la crise sanitaire

Si vous avez des questions, vous appelez le 0 809 401 401, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 heures. Vous pouvez envoyer un mail aussi, via votre compte fiscal. L'accent est mis sur le distanciel à cause de l'épidémie.

Malgré tout, vous pouvez prendre un rendez-vous, en physique. C'est uniquement l'après-midi dans les centres d'impôts de Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne ou dans les espaces France Services à Gorron ou Meslay-du-Maine. Et le matin, c'est en accès libre.

L'impôt moyen en Mayenne, c'est 2.078 euros par foyer fiscal pour un revenu moyen de 24.515 euros. Dans notre département, 197 foyers paient un impôt sur la fortune immobilière (IFI), c'est-à-dire quand le patrimoine dépasse 1,3 million d'euros.