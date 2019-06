En Mayenne, 2 morts sur les routes depuis le début de l'année : un chiffre record peut-être lié aux 80 km/h

Mayenne, Département Mayenne, France

Seulement 2 morts sur les routes en Mayenne en six mois, c'est un chiffre record. L'année dernière, 22 personnes ont été tuées lors d'un accident mortel. Un an après la limitation à 80 km/h, le gouvernement a pourtant rétropédalé sur cette mesure. Les présidents des conseils départementaux vont pouvoir décider de la vitesse autorisée sur certaines portions de route, de quoi relancer le débat entre les représentants de l'Etat et les automobilistes.

Les actions de prévention ont aidé à diminuer les accidents

La limitation à 80 km/h avait provoqué la colère des conducteurs. Elle a porté ses fruits pour Anthony Boukoucha, directeur du cabinet du préfet de la Mayenne."La sécurité routière c'est complexe, puisqu'il y a la vitesse, la météo, le comportement de l'automobiliste... " Il ajoute : "Mais assurément le 80km/h permet de diminuer les chiffres, qui sont historiquement bas pour le moment. Je pense qu'il y a aussi les actions de prévention menée par les bénévoles de la sécurité routière, elles contribuent à diminuer le nombre d'accidents".

Des facteurs d'explication multiples

Pas de précipitation dans les conclusions donc, un avis que partage René Lefizelier, bénévole de la Prévention Routière 53 : "Si vous avez des routes mouillées, les accidents peuvent être plus nombreux. Ça me semble assez difficile de relier les deux sur un délai court, parce qu'il peut intervenir beaucoup de choses". Les automobilistes eux sont perplexes sur le sujet. L'un d'eux ne trouve pas suffisant la limitation : "Il faudrait que certaines routes soient à 70 km/h. Mais sans répression, car ça ne fonctionne pas pédagogiquement." D'autres se réjouissent : "Avec les véhicules qu'on a, on a l'impression de rouler très lentement. Et puis à 5, 10 kilomètres près ça ne change pas grand chose."

La vitesse excessive est la première cause de mortalité sur les autoroutes comme sur les routes secondaires. Le second facteur l'alcool au volant. La question est au cœur des débats de la loi mobilités discutée aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Certains élus veulent que les préfets puissent aussi décider de la limitation sur les routes.