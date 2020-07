En Mayenne, 24 jeunes volontaires du Service National Universel intègrent le dispositif de crise Covid-19

Sur les sites dédiés au dépistage de la Covid-19, ces jeunes vont assister les bénévoles de la Protection Civile dans l'accueil et l'accompagnement du public.

Lors de la réception à la Préfecture de la Mayenne des jeunes volontaires SNU © Radio France

Adeline et son amie Océane, qui suivent la formation professionnelle Soins et Services à la Personne, sont donc déjà sensibilisées à ce type de mission : "c'est intéressant de découvrir autre chose et aider surtout. Moi, j'habite à L'Huisserie, commune qui a été particulièrement touchée par le virus et ça fait quelque temps que j'ai envie de donner du temps à la Protection Civile".

Les jeunes du SNU dans les jardins de la Préfecture de la Mayenne © Radio France

Ces jeunes vont passer plusieurs jours dans un centre de dépistage. Pour la Protection Civile, l'arrivée de ces volontaires est la bienvenue souligne Rémy Besson, le président de l'association de secouristes : "ça ne va diminuer nos effectifs car ces jeunes vont devoir être formés et encadrés. Mais nos bénévoles vont ainsi pouvoir souffler sur certaines missions. Et le but étant de créer en effet des vocations".

Les 24 jeunes Mayennais seront répartis, en fonction des besoin, sur les 4 centres de dépistage gérés par la Protection Civile, 3 dans l'agglomération lavalloise et un à Château-Gontier-sur-Mayenne.