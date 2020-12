En Mayenne, 30% de promesses de dons en moins par rapport à 2019 pour le Téléthon

Sur le Téléthon, les promesses de dons sont en baisse en France. 58 millions d'euros pour cette année 2020, contre 74 en 2019. Le chiffre est aussi en recul chez nous en Mayenne à cause de la pandémie selon Micheline Vanduick, la coordinatrice départementale de l'AFM-Téléthon. Elle était notre invitée sur France Bleu Mayenne ce dimanche 6 décembre.

"On est à plus de 100.000 euros sur le 36 37 en Mayenne. C'est 30% de moins que l'an dernier. Et sur la collecte de la Mayenne, "Trop trop fort la Mayenne", nous n'avons que 33 donateurs pour un peu plus de 2.000 euros donc ce serait bien qu'on en ait un peu plus", explique Micheline Vanduick.

Pour la coordinatrice départementale de l'AFM-Téléthon, l'engouement n'était peut-être pas à son maximum ce samedi 5 décembre car les Mayennais faisaient les magasins.

J'espère que ce dimanche, ils vont pouvoir se concentrer sur la recherche

Vous pouvez encore faire un don ce dimanche 6 décembre pour aider la recherche sur les maladies rares. C'est possible sur le site internet "Trop trop fort la Mayenne" ou en appelant le 36 37.