En Mayenne, à la campagne, on combat la solitude grâce à la solidarité

Vous sentez-vous régulièrement seuls ? En France l'an dernier, d'après un sondage de l'IFOP, 19% des Français déclaraient se sentir "toujours ou souvent seuls". La solitude touche toutes les catégories sociales, et surtout les 18-24 ans d'après l'institut. En Mayenne, dans les plus petites communes du département, beaucoup de gens vivent isolés, mais ils peuvent compter sur la solidarité et l'entraide. Exemple à Saint-Laurent-des-Mortiers dans le Sud-Mayenne.

Léa est arrivée dans ce tout petit village de 180 habitants il y a huit mois. Et cette femme célibataire, d'une cinquantaine d'années, n'en revient pas : "Je n'ai jamais vu des gens aussi gentils. Il y a toujours des gens qui vous proposent des œufs, des légumes. S'ils ne peuvent pas vous rendre service, ils connaissent toujours quelqu'un qui peut vous dépanner ou vous trouver du bois à tel endroit" raconte la néo-mayennaise.

Des habitants isolés mais soudés. Pour Dominique, c'est une nécessité. "La première petite épicerie est à quatre kilomètres. Le premier supermarché est à quatorze kilomètres. On va soit à Château-Gontier-sur-Mayenne ou bien Châteauneuf-sur-Sarthe ou dans le Maine et Loire".

Une solitude parfois choisie

La solitude est assez bien vécue ici, racontent les habitants rencontrés. Julien apprécie d'être éloigné de tout, surtout des villes. "On peut avoir une solitude choisie, être au calme. Ce n'est pas parce qu'on est isolé qu'on est malheureux" observe le quadragénaire. Lutter contre la solitude, c'est aussi observer, prendre soin de ses voisins, être aux aguets, en fait, raconte Léa, que l'on retrouve devant chez elle. "Dès qu'il se passe quelque chose d'anormal, c'est pareil. Il y a une solidarité qui s'installe pour prévenir" termine-t-elle.

Un futur habitat partagé

Saint-Laurent-des-Mortiers est depuis peu une commune déléguée de Bierné-les-Villages. Dans le bourg, dès cette année 2023, un habitat partagé va voir le jour avec quatre logements et une salle de vie commune. "C'est un immeuble pouvant accueillir des personnes âgées valides, en bonne santé, qui leur permettra une petite vie en communauté. Ça permet de trouver un peu de lien social, probablement de vivre des années plus sereines pour certains" explique Didier Thibault, conseiller municipal de Bierné-les-villages.